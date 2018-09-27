Тайна дома с часами

Режиссер: Элай Рот

Жанры: Фантастика, Фэнтези, Триллер, Комедия, Детектив.

Мальчик Льюис Барнавелт потерял родителей и теперь вынужден переехать к своему дяде Джонатану. Переступив порог старинного особняка, юноша окунается в странный мир волшебства, где повсюду тикают часы, а за каждой дверью кроется тайна. Вскоре Льюис узнает, что его дядя настоящий волшебник, а в сердце дома хранятся старинные часы, собранные черным магом Айзеком Изардом. С их помощью тот хотел повелевать временем, но скончался так и завершив свою работу. Вдова Изарда по имени Селена решает найти эти часы, поэтому Льюис, Джонатан и их соседка ведьма миссис Зиммерман должны сделать это первыми.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Эрик Крипке, Джон Беллэрс

В ролях: Джек Блэк, Кейт Бланшетт, Оуэн Ваккаро, Кайл МакЛоклен, Рене Голдсберри, Коллин Кэмп, Санни Сулджик, Лоренца Иззо, Брэкстон Бьеркен, Vanessa Anne Williams

Музыка: Нэтан Барр