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Тайна 7 сестер

Режиссер:Томми Виркола
Жанры: Фантастика, Триллер.

Действие разворачивается в недалеком постапокалиптическом будущем, когда семьям запрещено иметь более чем одного ребенка, чтобы избежать последствий перенаселения. Тем, кто ослушается демографической политики правительства, Бюро Детского Распределения грозит изъятием «лишних» детей и погружением их в длительный сон. Но когда в доме одной семьи рождается сразу семь сестер-близняшек, родители вопреки законам решают сохранить у себя всех малышек и называют каждую из них по дням недели. Девочки выходят в свет по очереди, соответствуя своему имени. Но вот однажды исчезает Понедельник, а ее сестры пускаются в рискованные и непредсказуемые поиски.

Продолжительность:123 мин
Сценарий:Макс Боткин, Керри Уильямсон
В ролях:Нуми Рапас, Гленн Клоуз, Уиллем Дефо, Марван Кензари, Кристиан Рубек, Пол Сверре Валхейм Хаген, Адетомива Едун, Кэсси Клер, Камерон Джек, Clara Read
Музыка:Кристин Вибе
Производство:Великобритания, Франция, Бельгия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:31 августа 2017
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ОдиссеяСпайдер-холл
c 31 августа по 3 сентября
10:50 (150 р.)
c 4 по 6 сентября
10:50 (100 р.)
ОдиссеяЭлизиум-холл
c 31 августа по 3 сентября
13:45 (200 р.)
20:10 (250 р.)
c 4 по 6 сентября
13:45 (150 р.)
20:10 (200 р.)
Северное сияниеСиний зал
c 31 августа по 3 сентября
12:50 (300)
c 4 по 6 сентября
12:50 (150)
Мираж СинемаКинозал №5
c 2 по 3 сентября
21:35 (300 р.)
c 4 по 6 сентября
21:35 (250 р.)
c 7 по 8 сентября
23:15 (300 р.)
Северное сияниеДетский зал
3 сентября
18:55 (350)
21:10 (350)
23:25 (300)
c 4 по 6 сентября
18:55 (250)
21:10 (250)
23:25 (200)

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