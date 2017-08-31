Тайна 7 сестер
Режиссер:Томми Виркола
Жанры: Фантастика, Триллер.
Жанры: Фантастика, Триллер.
Действие разворачивается в недалеком постапокалиптическом будущем, когда семьям запрещено иметь более чем одного ребенка, чтобы избежать последствий перенаселения. Тем, кто ослушается демографической политики правительства, Бюро Детского Распределения грозит изъятием «лишних» детей и погружением их в длительный сон. Но когда в доме одной семьи рождается сразу семь сестер-близняшек, родители вопреки законам решают сохранить у себя всех малышек и называют каждую из них по дням недели. Девочки выходят в свет по очереди, соответствуя своему имени. Но вот однажды исчезает Понедельник, а ее сестры пускаются в рискованные и непредсказуемые поиски.
Продолжительность:123 мин
Сценарий:Макс Боткин, Керри Уильямсон
В ролях:Нуми Рапас, Гленн Клоуз, Уиллем Дефо, Марван Кензари, Кристиан Рубек, Пол Сверре Валхейм Хаген, Адетомива Едун, Кэсси Клер, Камерон Джек, Clara Read
Музыка:Кристин Вибе
В ролях:Нуми Рапас, Гленн Клоуз, Уиллем Дефо, Марван Кензари, Кристиан Рубек, Пол Сверре Валхейм Хаген, Адетомива Едун, Кэсси Клер, Камерон Джек, Clara Read
Музыка:Кристин Вибе
Производство:Великобритания, Франция, Бельгия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:31 августа 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:31 августа 2017
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