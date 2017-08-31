Тайна 7 сестер

Режиссер: Томми Виркола

Жанры: Фантастика, Триллер.

Действие разворачивается в недалеком постапокалиптическом будущем, когда семьям запрещено иметь более чем одного ребенка, чтобы избежать последствий перенаселения. Тем, кто ослушается демографической политики правительства, Бюро Детского Распределения грозит изъятием «лишних» детей и погружением их в длительный сон. Но когда в доме одной семьи рождается сразу семь сестер-близняшек, родители вопреки законам решают сохранить у себя всех малышек и называют каждую из них по дням недели. Девочки выходят в свет по очереди, соответствуя своему имени. Но вот однажды исчезает Понедельник, а ее сестры пускаются в рискованные и непредсказуемые поиски.

Продолжительность: 123 мин

Сценарий: Макс Боткин, Керри Уильямсон

В ролях: Нуми Рапас, Гленн Клоуз, Уиллем Дефо, Марван Кензари, Кристиан Рубек, Пол Сверре Валхейм Хаген, Адетомива Едун, Кэсси Клер, Камерон Джек, Clara Read

Музыка: Кристин Вибе