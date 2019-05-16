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Танцуй сердцем

Режиссер:Ладислас Шолла
Жанры: Драма, Комедия, Музыкальный.

Энергия танца, безудержный ритм и биение сердца – ради этого Джозеф готов отказаться от всего и отправиться на битву лучших хип-хоп танцоров планеты. В Париже он встречает Хлою, которой предстоит отбор в легендарную балетную труппу Нью-Йорка. Вместе они мечтают создать невероятное объединение стилей, которое потрясет весь мир.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Ладислас Шолла, Йорис Морио
В ролях:Райан Бенсетти, Алексия Джордано, Гийом де Тонкедек, Мехди Керкуш, Брахим Заибат, Лин Рено, Фиорелла Кампанелла, Лаура Дефретен, Николя Ушар, Магдалена Мальфрэ
Музыка:Ромен Труийе
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:12+
Дата релиза:16 мая 2019
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Северное сияниеБордовый зал
c 21 по 22 мая
15:20 (200)
20:10 (250)

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