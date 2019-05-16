Танцуй сердцем

Режиссер: Ладислас Шолла

Жанры: Драма, Комедия, Музыкальный.

Энергия танца, безудержный ритм и биение сердца – ради этого Джозеф готов отказаться от всего и отправиться на битву лучших хип-хоп танцоров планеты. В Париже он встречает Хлою, которой предстоит отбор в легендарную балетную труппу Нью-Йорка. Вместе они мечтают создать невероятное объединение стилей, которое потрясет весь мир.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Ладислас Шолла, Йорис Морио

В ролях: Райан Бенсетти, Алексия Джордано, Гийом де Тонкедек, Мехди Керкуш, Брахим Заибат, Лин Рено, Фиорелла Кампанелла, Лаура Дефретен, Николя Ушар, Магдалена Мальфрэ

Музыка: Ромен Труийе