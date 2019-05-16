Танцуй сердцем
Режиссер:Ладислас Шолла
Жанры: Драма, Комедия, Музыкальный.
Жанры: Драма, Комедия, Музыкальный.
Энергия танца, безудержный ритм и биение сердца – ради этого Джозеф готов отказаться от всего и отправиться на битву лучших хип-хоп танцоров планеты. В Париже он встречает Хлою, которой предстоит отбор в легендарную балетную труппу Нью-Йорка. Вместе они мечтают создать невероятное объединение стилей, которое потрясет весь мир.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Ладислас Шолла, Йорис Морио
В ролях:Райан Бенсетти, Алексия Джордано, Гийом де Тонкедек, Мехди Керкуш, Брахим Заибат, Лин Рено, Фиорелла Кампанелла, Лаура Дефретен, Николя Ушар, Магдалена Мальфрэ
Музыка:Ромен Труийе
В ролях:Райан Бенсетти, Алексия Джордано, Гийом де Тонкедек, Мехди Керкуш, Брахим Заибат, Лин Рено, Фиорелла Кампанелла, Лаура Дефретен, Николя Ушар, Магдалена Мальфрэ
Музыка:Ромен Труийе
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:12+
Дата релиза:16 мая 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:16 мая 2019
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