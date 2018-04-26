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Танки

Режиссер:Ким Дружинин
Жанры: Приключения, История, Военный.

На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Андрей Назаров
В ролях:Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Александр Тютин, Сергей Стукалов, Антон Филипенко, Алексей Овсянников, Сергей Четвертков. Николай Горшков, Дмитрий Поднозов, Юрий Ицков
Музыка:Михаил Костылев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:26 апреля 2018
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Северное сияниеДетский зал
c 26 по 30 апреля
20:30 (350)
22:25 (300)
c 1 по 2 мая
20:40 (350)
22:40 (300)
Северное сияниеКрасный зал
c 26 по 28 апреля
11:20 (300)
13:15 (300)
15:10 (300)
17:05 (390)
21:40 (390)
23:35 (300)
c 29 по 30 апреля
11:20 (300)
13:15 (390)
15:10 (390)
17:05 (390)
21:40 (390)
23:35 (300)
c 1 по 2 мая
22:10 (300)
Северное сияниеОранжевый зал
c 1 по 2 мая
16:45 (390)
18:40 (390)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 1 по 2 мая
19:50 (390)
21:45 (390)
23:40 (300)

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