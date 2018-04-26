Танки
Режиссер:Ким Дружинин
Жанры: Приключения, История, Военный.
Жанры: Приключения, История, Военный.
На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Андрей Назаров
В ролях:Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Александр Тютин, Сергей Стукалов, Антон Филипенко, Алексей Овсянников, Сергей Четвертков. Николай Горшков, Дмитрий Поднозов, Юрий Ицков
Музыка:Михаил Костылев
В ролях:Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Александр Тютин, Сергей Стукалов, Антон Филипенко, Алексей Овсянников, Сергей Четвертков. Николай Горшков, Дмитрий Поднозов, Юрий Ицков
Музыка:Михаил Костылев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:26 апреля 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:26 апреля 2018
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