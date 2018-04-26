Танки

Режиссер: Ким Дружинин

Жанры: Приключения, История, Военный.

На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Андрей Назаров

В ролях: Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Александр Тютин, Сергей Стукалов, Антон Филипенко, Алексей Овсянников, Сергей Четвертков. Николай Горшков, Дмитрий Поднозов, Юрий Ицков

Музыка: Михаил Костылев