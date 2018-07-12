Талли

Режиссер: Джейсон Райтман

Жанры: Драма, Комедия.

Что подарить многодетной матери на рождение третьего ребенка? Тонну памперсов, беруши или блок релаксантов? А что, если подарить ей… няньку? Если мамаше удастся немного потерпеть причуды подарочной няньки, она поймет, какое счастье привалило и ей, и детям! Если, конечно, удастся.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Диабло Коуди

В ролях: Маккензи Дэвис, Шарлиз Терон, Марк Дюпласс, Рон Ливингстон, Эмили Хейн, Илэйн Тан, Кристал Лоннеберг, Эльфина Люк, Марселин Хьюго, Майкл Патрик Лэйн

Музыка: Роб Симонсен