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Талли

Режиссер:Джейсон Райтман
Жанры: Драма, Комедия.

Что подарить многодетной матери на рождение третьего ребенка? Тонну памперсов, беруши или блок релаксантов? А что, если подарить ей… няньку? Если мамаше удастся немного потерпеть причуды подарочной няньки, она поймет, какое счастье привалило и ей, и детям! Если, конечно, удастся.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Диабло Коуди
В ролях:Маккензи Дэвис, Шарлиз Терон, Марк Дюпласс, Рон Ливингстон, Эмили Хейн, Илэйн Тан, Кристал Лоннеберг, Эльфина Люк, Марселин Хьюго, Майкл Патрик Лэйн
Музыка:Роб Симонсен
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:12 июля 2018
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Мираж СинемаКинозал №5
c 12 по 15 июля
19:35 (300 р.)
Северное сияниеСиний зал
13 июля
23:20 (150)
c 14 по 15 июля
23:20 (250)
c 16 по 18 июля
23:20 (150)
Северное сияниеЗеленый зал
13 июля
16:55 (150)
20:55 (150)
c 14 по 15 июля
12:55 (200)
16:55 (300)
20:55 (300)
16 июля
12:55 (150)
16:55 (150)
20:55 (150)
17 июля
12:55 (150)
16:55 (150)
18 июля
12:55 (150)
16:55 (150)
20:55 (150)

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