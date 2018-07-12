Талли
Режиссер:Джейсон Райтман
Жанры: Драма, Комедия.
Жанры: Драма, Комедия.
Что подарить многодетной матери на рождение третьего ребенка? Тонну памперсов, беруши или блок релаксантов? А что, если подарить ей… няньку? Если мамаше удастся немного потерпеть причуды подарочной няньки, она поймет, какое счастье привалило и ей, и детям! Если, конечно, удастся.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Диабло Коуди
В ролях:Маккензи Дэвис, Шарлиз Терон, Марк Дюпласс, Рон Ливингстон, Эмили Хейн, Илэйн Тан, Кристал Лоннеберг, Эльфина Люк, Марселин Хьюго, Майкл Патрик Лэйн
Музыка:Роб Симонсен
В ролях:Маккензи Дэвис, Шарлиз Терон, Марк Дюпласс, Рон Ливингстон, Эмили Хейн, Илэйн Тан, Кристал Лоннеберг, Эльфина Люк, Марселин Хьюго, Майкл Патрик Лэйн
Музыка:Роб Симонсен
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:12 июля 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:12 июля 2018
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