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Такси 5

Режиссер:Франк Гастамбид
Жанры: Боевик, Комедия, Криминал, Приключения.

Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari. Чтобы остановить их, Маро, суперкопу и суперводителю, приходится объединиться с племянником Даниэля. Парню досталось знаменитое белое такси дяди, но не его талант.

Продолжительность:102 мин
Сценарий:Люк Бессон, Франк Гастамбид, Стефан Казанджян
В ролях:Франк Гастамбид, Малик Бенталха, Бернар Фарси, Сальваторе Эспозито, Эдуард Монтут, Сабрина Уазани, Sand Van Roy, Ануар Тубали, Monsieur Poulpe, Сисси Дюпарк
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:10 мая 2018
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22:40 (1000 р.)
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c 10 по 11 мая
11:00 (150 р.)
15:10 (150 р.)
19:25 (150 р.)
23:35 (150 р.)
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13:15
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 10 по 11 мая
11:15
21:00
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11:15
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