Такси 5

Режиссер: Франк Гастамбид

Жанры: Боевик, Комедия, Криминал, Приключения.

Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari. Чтобы остановить их, Маро, суперкопу и суперводителю, приходится объединиться с племянником Даниэля. Парню досталось знаменитое белое такси дяди, но не его талант.

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Люк Бессон, Франк Гастамбид, Стефан Казанджян

В ролях: Франк Гастамбид, Малик Бенталха, Бернар Фарси, Сальваторе Эспозито, Эдуард Монтут, Сабрина Уазани, Sand Van Roy, Ануар Тубали, Monsieur Poulpe, Сисси Дюпарк

