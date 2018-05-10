Такси 5
Режиссер:Франк Гастамбид
Жанры: Боевик, Комедия, Криминал, Приключения.
Жанры: Боевик, Комедия, Криминал, Приключения.
Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari. Чтобы остановить их, Маро, суперкопу и суперводителю, приходится объединиться с племянником Даниэля. Парню досталось знаменитое белое такси дяди, но не его талант.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Люк Бессон, Франк Гастамбид, Стефан Казанджян
В ролях:Франк Гастамбид, Малик Бенталха, Бернар Фарси, Сальваторе Эспозито, Эдуард Монтут, Сабрина Уазани, Sand Van Roy, Ануар Тубали, Monsieur Poulpe, Сисси Дюпарк
В ролях:Франк Гастамбид, Малик Бенталха, Бернар Фарси, Сальваторе Эспозито, Эдуард Монтут, Сабрина Уазани, Sand Van Roy, Ануар Тубали, Monsieur Poulpe, Сисси Дюпарк
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:10 мая 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:10 мая 2018
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