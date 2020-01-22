Так близко к горизонту

Режиссер: Тим Трахте

Жанры: Драма, Мелодрама.

Они встретились друг с другом на рассвете своей взрослой жизни, когда чувства побеждают страх и преодолевают любые преграды. Молодые и влюбленные — они проводят вместе каждую секунду. Однако любовь с первого взгляда не может длиться вечно, и на это есть серьезная причина…

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Ариан Шрёдер, Джессика Кох

В ролях: Луна Ведлер, Янник Шуманн, Луиза Бефорт, Джэйми Бик, Юлия Айбер, Никола Грюндель, Генри Хорн, Кристин Хунольд, Штефан Кампвирт, Фредерик Лау

Музыка: Михаэль Камм