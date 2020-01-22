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Так близко к горизонту

Режиссер:Тим Трахте
Жанры: Драма, Мелодрама.

Они встретились друг с другом на рассвете своей взрослой жизни, когда чувства побеждают страх и преодолевают любые преграды. Молодые и влюбленные — они проводят вместе каждую секунду. Однако любовь с первого взгляда не может длиться вечно, и на это есть серьезная причина…

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Ариан Шрёдер, Джессика Кох
В ролях:Луна Ведлер, Янник Шуманн, Луиза Бефорт, Джэйми Бик, Юлия Айбер, Никола Грюндель, Генри Хорн, Кристин Хунольд, Штефан Кампвирт, Фредерик Лау
Музыка:Михаэль Камм
Производство:Германия
Ограничения:16+
Дата релиза:22 января 2020
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Северное сияниеКрасный зал
23 января
c 24 по 26 января
17:00 (390)
c 27 по 29 января
17:00 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 23 по 26 января
21:20 (350)
c 27 по 29 января
21:20 (250)
Мираж СинемаКинозал №5
c 23 по 26 января
17:40 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 25 по 26 января
11:30 (600 р.)

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