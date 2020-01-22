Так близко к горизонту
Режиссер:Тим Трахте
Жанры: Драма, Мелодрама.
Жанры: Драма, Мелодрама.
Они встретились друг с другом на рассвете своей взрослой жизни, когда чувства побеждают страх и преодолевают любые преграды. Молодые и влюбленные — они проводят вместе каждую секунду. Однако любовь с первого взгляда не может длиться вечно, и на это есть серьезная причина…
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Ариан Шрёдер, Джессика Кох
В ролях:Луна Ведлер, Янник Шуманн, Луиза Бефорт, Джэйми Бик, Юлия Айбер, Никола Грюндель, Генри Хорн, Кристин Хунольд, Штефан Кампвирт, Фредерик Лау
Музыка:Михаэль Камм
В ролях:Луна Ведлер, Янник Шуманн, Луиза Бефорт, Джэйми Бик, Юлия Айбер, Никола Грюндель, Генри Хорн, Кристин Хунольд, Штефан Кампвирт, Фредерик Лау
Музыка:Михаэль Камм
Производство:Германия
Ограничения:16+
Дата релиза:22 января 2020
Ограничения:16+
Дата релиза:22 января 2020
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