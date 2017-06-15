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Тачки 3

Режиссер:Брайан Фи
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.

Молния МакКуин оказывается не готовым к эпохе машин нового поколения, колесящих по треку с невероятной скоростью. Чтобы вернуться в игру, МакКуин решает обратиться к молодому, но многообещающему механику Круз Рамирез, которая разрабатывает беспроигрышный план победы. С ее помощью, вдохновленный историей старинной машины Дока Хадсона и поддержкой своих старых друзей Мэтра, Салли и Рамона, герой надеется вновь разорвать финишную ленту, однако в решающий момент все может пойти не так, как задумывалось. Чем завершится самая крупная гонка «Кубка Поршня» за всю историю?

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Кил Мюррэй, Боб Питерсон, Майк Рич
В ролях:Оуэн Уилсон, Кристела Алонзо, Крис Купер, Нэйтан Филлион, Ларри-кабельщик, Арми Хаммер, Рэй Мальоцци, Тони Шэлуб, Бонни Хант, Лиа ДеЛария
Музыка:Рэнди Ньюман
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:15 июня 2017
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ОдиссеяЭлизиум-холл
c 26 по 28 июня
12:45 (150 р.)
ОдиссеяСпайдер-холл
c 26 по 28 июня
10:00 (100 р.)
16:25 (150 р.)
18:25 (200 р.)
МурманскБольшой зал
27 июня
13:50 (200 в 3D)
18:40 (250 в 3D)
28 июня
09:00 (150 в 3D)
13:50 (200 в 3D)
18:40 (250 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 27 по 28 июня
12:20 (400 р.)
14:35 (600 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 27 по 28 июня
13:20 (200)
15:30 (200)
Северное сияниеСиний зал
c 27 по 28 июня
11:10 (150)
Мираж СинемаКинозал №2
27 июня
10:20 (300 р.)
28 июня
11:10 (450 р. в 3D)
13:20 (450 р.)
15:35 (600 р. в 3D)
17:45 (450 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 27 по 28 июня
12:20 (200 в 3D)
14:20 (200 в 3D)
16:25 (200 в 3D)
18:30 (250 в 3D)
c 29 по 30 июня
11:30 (200 в 3D)
13:35 (200)
15:45 (200 в 3D)
c 1 по 2 июля
11:30 (200 в 3D)
13:35 (300)
15:45 (300 в 3D)
c 3 по 5 июля
11:30 (200 в 3D)
13:35 (200)
15:45 (200 в 3D)
Северное сияниеПремьер зал
c 27 по 28 июня
10:20 (200 в 3D)
18:00 (350 в 3D)
Северное сияниеКрасный зал
c 27 по 28 июня
19:00 (250)
АврораОсновной зал
27 июня
13:50 (150 в 3D)
18:40 (150)
28 июня
09:00 (100)
13:50 (150 в 3D)
18:40 (150)
Мираж СинемаКинозал №3
27 июня
11:10 (150 р. в 3D)
13:20 (150 р.)
15:35 (150 р. в 3D)
17:45 (150 р.)
19:55 (150 р.)
28 июня
10:20 (150 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
c 29 по 30 июня
10:50 (150)
c 1 по 2 июля
10:50 (200)
c 3 по 5 июля
10:50 (150)

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