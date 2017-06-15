Тачки 3

Режиссер: Брайан Фи

Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.

Молния МакКуин оказывается не готовым к эпохе машин нового поколения, колесящих по треку с невероятной скоростью. Чтобы вернуться в игру, МакКуин решает обратиться к молодому, но многообещающему механику Круз Рамирез, которая разрабатывает беспроигрышный план победы. С ее помощью, вдохновленный историей старинной машины Дока Хадсона и поддержкой своих старых друзей Мэтра, Салли и Рамона, герой надеется вновь разорвать финишную ленту, однако в решающий момент все может пойти не так, как задумывалось. Чем завершится самая крупная гонка «Кубка Поршня» за всю историю?

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Кил Мюррэй, Боб Питерсон, Майк Рич

В ролях: Оуэн Уилсон, Кристела Алонзо, Крис Купер, Нэйтан Филлион, Ларри-кабельщик, Арми Хаммер, Рэй Мальоцци, Тони Шэлуб, Бонни Хант, Лиа ДеЛария

Музыка: Рэнди Ньюман