Тачки 3
Режиссер:Брайан Фи
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.
Молния МакКуин оказывается не готовым к эпохе машин нового поколения, колесящих по треку с невероятной скоростью. Чтобы вернуться в игру, МакКуин решает обратиться к молодому, но многообещающему механику Круз Рамирез, которая разрабатывает беспроигрышный план победы. С ее помощью, вдохновленный историей старинной машины Дока Хадсона и поддержкой своих старых друзей Мэтра, Салли и Рамона, герой надеется вновь разорвать финишную ленту, однако в решающий момент все может пойти не так, как задумывалось. Чем завершится самая крупная гонка «Кубка Поршня» за всю историю?
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Кил Мюррэй, Боб Питерсон, Майк Рич
В ролях:Оуэн Уилсон, Кристела Алонзо, Крис Купер, Нэйтан Филлион, Ларри-кабельщик, Арми Хаммер, Рэй Мальоцци, Тони Шэлуб, Бонни Хант, Лиа ДеЛария
Музыка:Рэнди Ньюман
В ролях:Оуэн Уилсон, Кристела Алонзо, Крис Купер, Нэйтан Филлион, Ларри-кабельщик, Арми Хаммер, Рэй Мальоцци, Тони Шэлуб, Бонни Хант, Лиа ДеЛария
Музыка:Рэнди Ньюман
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:15 июня 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:15 июня 2017
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