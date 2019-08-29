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Тачка на миллион

Режиссер:Ник Хэмм
Жанры: Драма, Биография, Криминал, Комедия.

Калифорния – место, где сливаются политика и большой бизнес, любимое место богатых и знаменитых. Рисковый игрок, плейбой и гениальный конструктор Джон ДеЛориан мечтает создать самый крутой автомобиль на планете. Бунтарь до последнего вздоха, он не остановится ни перед чем ради достижения цели – подарить миру тачку на миллион.

Продолжительность:108 мин
Сценарий:Колин Бейтман
В ролях:Джейсон Судейкис, Ли Пейс, Кори Столл, Джуди Грир, Эрин Мориарти, Джастин Барта Майкл Кудлиц, Изабель Арраиса, Иддо Голдберг, Тара Саммерс
Музыка:Джеронимо Меркадо
Производство:Пуэрто Рико, Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:29 августа 2019
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Мираж СинемаКинозал №4
28 августа
20:00 ( р.)
Мираж СинемаКинозал №3
28 августа
20:00 ( р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 29 по 30 августа
13:05 (300)
17:10 (390)
21:15 (390)
c 31 августа по 1 сентября
13:05 (390)
17:10 (390)
21:15 (390)
c 2 по 4 сентября
13:05 (200)
17:10 (250)
21:15 (250)
Мираж СинемаКинозал №5
c 29 августа по 1 сентября
18:25 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 29 августа по 1 сентября
21:45 (1000 р.)

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