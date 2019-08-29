Тачка на миллион

Режиссер: Ник Хэмм

Жанры: Драма, Биография, Криминал, Комедия.

Калифорния – место, где сливаются политика и большой бизнес, любимое место богатых и знаменитых. Рисковый игрок, плейбой и гениальный конструктор Джон ДеЛориан мечтает создать самый крутой автомобиль на планете. Бунтарь до последнего вздоха, он не остановится ни перед чем ради достижения цели – подарить миру тачку на миллион.

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Колин Бейтман

В ролях: Джейсон Судейкис, Ли Пейс, Кори Столл, Джуди Грир, Эрин Мориарти, Джастин Барта Майкл Кудлиц, Изабель Арраиса, Иддо Голдберг, Тара Саммерс

Музыка: Джеронимо Меркадо