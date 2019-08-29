Тачка на миллион
Режиссер:Ник Хэмм
Жанры: Драма, Биография, Криминал, Комедия.
Жанры: Драма, Биография, Криминал, Комедия.
Калифорния – место, где сливаются политика и большой бизнес, любимое место богатых и знаменитых. Рисковый игрок, плейбой и гениальный конструктор Джон ДеЛориан мечтает создать самый крутой автомобиль на планете. Бунтарь до последнего вздоха, он не остановится ни перед чем ради достижения цели – подарить миру тачку на миллион.
Продолжительность:108 мин
Сценарий:Колин Бейтман
В ролях:Джейсон Судейкис, Ли Пейс, Кори Столл, Джуди Грир, Эрин Мориарти, Джастин Барта Майкл Кудлиц, Изабель Арраиса, Иддо Голдберг, Тара Саммерс
Музыка:Джеронимо Меркадо
В ролях:Джейсон Судейкис, Ли Пейс, Кори Столл, Джуди Грир, Эрин Мориарти, Джастин Барта Майкл Кудлиц, Изабель Арраиса, Иддо Голдберг, Тара Саммерс
Музыка:Джеронимо Меркадо
Производство:Пуэрто Рико, Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:29 августа 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:29 августа 2019
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