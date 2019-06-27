Та еще парочка
Режиссер:Джонатан Левин
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Шарлотта Филд – одна из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски – талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист. У них нет ничего общего кроме того, что она – его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех (и для самой себя) нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании… Их воссоединение запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба.
Продолжительность:125 мин
Сценарий:Дэн Стерлинг, Элизабет Ханна
В ролях:Шарлиз Терон, Сет Роген, Джун Рафаэль, Александр Скарсгард, Энди Серкис
Музыка:Марко Белтрами, Майлз Хэнкинс
В ролях:Шарлиз Терон, Сет Роген, Джун Рафаэль, Александр Скарсгард, Энди Серкис
Музыка:Марко Белтрами, Майлз Хэнкинс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2019
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