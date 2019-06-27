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Та еще парочка

Режиссер:Джонатан Левин
Жанры: Комедия, Мелодрама.

Шарлотта Филд – одна из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски – талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист. У них нет ничего общего кроме того, что она – его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех (и для самой себя) нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании… Их воссоединение запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба.

Продолжительность:125 мин
Сценарий:Дэн Стерлинг, Элизабет Ханна
В ролях:Шарлиз Терон, Сет Роген, Джун Рафаэль, Александр Скарсгард, Энди Серкис
Музыка:Марко Белтрами, Майлз Хэнкинс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2019
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Мираж СинемаКинозал №4
c 27 по 28 июня
14:40 (200 р.)
21:40 (300 р.)
00:15 (150 р.)
c 29 по 30 июня
14:40 (300 р.)
21:40 (300 р.)
00:15 (150 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
27 июня
20:45 (390)
23:15 (300)
28 июня
11:00 (300)
13:30 (300)
16:00 (300)
20:45 (390)
23:15 (300)
c 29 по 30 июня
11:00 (300)
13:30 (390)
16:00 (390)
20:45 (390)
23:15 (300)
c 1 по 3 июля
11:00 (200)
13:30 (200)
16:00 (200)
20:45 (250)
23:15 (200)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 27 по 30 июня
18:10 (1000 р.)
МурманскБольшой зал
27 июня
22:15 (150)
c 28 по 30 июня
17:30 (350)
22:15 (150)
c 1 по 3 июля
17:30 (250)
22:15 (150)
Северное сияниеБордовый зал
c 4 по 5 июля
10:50 (200)
15:25 (200)
22:15 (200)
c 6 по 7 июля
10:50 (200)
15:25 (300)
22:15 (250)
c 8 по 10 июля
10:50 (200)
15:25 (200)
22:15 (200)

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