Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)
Режиссер:Дэнни Бойл
Жанры: Драма, Комедия.
Жанры: Драма, Комедия.
Спустя почти два десятка лет герои культового фильма Дэнни Бойла возвращаются на экраны, чтобы вновь угодить в жизненные передряги и заработать грязные деньги! Бегби выходит из тюрьмы и хочет найти Рентона, который его подставил. Кайфолом теперь ведет подпольный бизнес, снимая фильмы для взрослых, а Кочерыжка разрывается между семьей и наркотической зависимостью. Время не стоит на месте, но сильно ли изменились четверо друзей за эти годы?
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Ирвин Уэлш, Джон Ходж
В ролях:Юэн МакГрегор, Логан Гиллис, Бен Скелтон, Эйден Хаггарти, Дэниэл Смит, Элайджа Вульф, Роберт Карлайл, Стивен Робертсон, Юэн Бремнер, Джон Кэйзек
В ролях:Юэн МакГрегор, Логан Гиллис, Бен Скелтон, Эйден Хаггарти, Дэниэл Смит, Элайджа Вульф, Роберт Карлайл, Стивен Робертсон, Юэн Бремнер, Джон Кэйзек
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:08 марта 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:08 марта 2017
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