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Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)

Режиссер:Дэнни Бойл
Жанры: Драма, Комедия.

Спустя почти два десятка лет герои культового фильма Дэнни Бойла возвращаются на экраны, чтобы вновь угодить в жизненные передряги и заработать грязные деньги! Бегби выходит из тюрьмы и хочет найти Рентона, который его подставил. Кайфолом теперь ведет подпольный бизнес, снимая фильмы для взрослых, а Кочерыжка разрывается между семьей и наркотической зависимостью. Время не стоит на месте, но сильно ли изменились четверо друзей за эти годы?

Продолжительность:117 мин
Сценарий:Ирвин Уэлш, Джон Ходж
В ролях:Юэн МакГрегор, Логан Гиллис, Бен Скелтон, Эйден Хаггарти, Дэниэл Смит, Элайджа Вульф, Роберт Карлайл, Стивен Робертсон, Юэн Бремнер, Джон Кэйзек
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:08 марта 2017
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ОдиссеяЭлизиум-холл
8 марта
17:00 (250 р.)
19:10 (300 р.)
21:20 (300 р.)
23:30 (250 р.)

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