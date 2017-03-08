Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)

Режиссер: Дэнни Бойл

Жанры: Драма, Комедия.

Спустя почти два десятка лет герои культового фильма Дэнни Бойла возвращаются на экраны, чтобы вновь угодить в жизненные передряги и заработать грязные деньги! Бегби выходит из тюрьмы и хочет найти Рентона, который его подставил. Кайфолом теперь ведет подпольный бизнес, снимая фильмы для взрослых, а Кочерыжка разрывается между семьей и наркотической зависимостью. Время не стоит на месте, но сильно ли изменились четверо друзей за эти годы?

Продолжительность: 117 мин

Сценарий: Ирвин Уэлш, Джон Ходж

В ролях: Юэн МакГрегор, Логан Гиллис, Бен Скелтон, Эйден Хаггарти, Дэниэл Смит, Элайджа Вульф, Роберт Карлайл, Стивен Робертсон, Юэн Бремнер, Джон Кэйзек

