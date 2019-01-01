Т-34

Режиссер: Алексей Сидоров

Жанры: Драма, Военный, Приключения.

Во времена величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависят жизни любимых, два заклятых врага начнут свое противостояние.

Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.

Сценарий: Алексей Сидоров

В ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Антон Богданов, Василий Уриевский, Василий Буткевич

Музыка: Вадим Маевский, Александр Туркунов, Иван Бурляев