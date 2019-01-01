Т-34
Режиссер:Алексей Сидоров
Жанры: Драма, Военный, Приключения.
Жанры: Драма, Военный, Приключения.
Во времена величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависят жизни любимых, два заклятых врага начнут свое противостояние.
Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.
Сценарий:Алексей Сидоров
В ролях:Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Антон Богданов, Василий Уриевский, Василий Буткевич
Музыка:Вадим Маевский, Александр Туркунов, Иван Бурляев
В ролях:Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Антон Богданов, Василий Уриевский, Василий Буткевич
Музыка:Вадим Маевский, Александр Туркунов, Иван Бурляев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:01 января 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:01 января 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!