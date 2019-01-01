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Т-34

Режиссер:Алексей Сидоров
Жанры: Драма, Военный, Приключения.

Во времена величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависят жизни любимых, два заклятых врага начнут свое противостояние.

Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.

Сценарий:Алексей Сидоров
В ролях:Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Антон Богданов, Василий Уриевский, Василий Буткевич
Музыка:Вадим Маевский, Александр Туркунов, Иван Бурляев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:01 января 2019
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МурманскБольшой зал
27 декабря
13:25 (300)
21:35 (350)
c 28 по 29 декабря
13:25 (300)
21:35 (350)
00:15 (300)
30 декабря
13:25 (350)
21:35 (350)
00:15 (300)
31 декабря
16:15 (350)
1 января 2019
13:15 (350)
21:30 (350)
2 января 2019
13:25 (350)
21:35 (350)
00:15 (300)
Северное сияниеПремьер зал
c 27 по 29 декабря
12:10 (350)
14:50 (350)
19:20 (390)
22:00 (300)
30 декабря
12:10 (350)
14:50 (390)
19:20 (390)
22:00 (300)
31 декабря
11:55 (350)
14:35 (390)
17:15 (390)
1 января 2019
13:55 (390)
16:40 (390)
23:10 (300)
2 января 2019
12:05 (350)
14:45 (390)
21:05 (390)
23:45 (300)
Северное сияниеСиний зал
1 января 2019
16:55 (350)
23:50 (300)
2 января 2019
15:20 (350)
20:25 (350)
23:10 (300)
Северное сияниеЖёлтый зал
1 января 2019
21:50 (390)
Северное сияниеБордовый зал
1 января 2019
12:30 (300)
15:05 (390)
17:45 (390)
20:25 (390)
2 января 2019
10:35 (300)
13:20 (390)
16:05 (390)
18:50 (390)
Северное сияниеДетский зал
1 января 2019
22:30 (300)
2 января 2019
22:00 (300)
Северное сияниеОранжевый зал
1 января 2019
13:00 (390)
21:10 (390)
2 января 2019
11:30 (300)
19:40 (390)
Северное сияниеКрасный зал
2 января 2019
00:05 (300)

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