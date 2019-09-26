Связанные миры

Режиссер: Юхэй Сакураги

Жанры: Боевик, Комедия, Мелодрама.

Два параллельных мира связаны одной судьбой. Один страдает от нарастающей эпидемии внезапных смертей, другой оказался во власти тирана. В одном мире парень по имени Син влюблён в подругу детства Котори, а в другом они враги: он – повстанец Дзин, а она – деспотичная принцесса Котоко. Дзин знает, что гибель человека в одном мире означает и смерть его «двойника», поэтому перемещается в наш мир, чтобы убить Котори. Но Син не готов жертвовать своей любовью ради чужих конфликтов.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Юхэй Сакураги

В ролях: Юки Кадзи, Маая Утида, Ёсики Накадзима, Саяка Сэнбонги, Аои Юки, Инори Минасэ

