Связанные миры
Режиссер:Юхэй Сакураги
Жанры: Боевик, Комедия, Мелодрама.
Жанры: Боевик, Комедия, Мелодрама.
Два параллельных мира связаны одной судьбой. Один страдает от нарастающей эпидемии внезапных смертей, другой оказался во власти тирана. В одном мире парень по имени Син влюблён в подругу детства Котори, а в другом они враги: он – повстанец Дзин, а она – деспотичная принцесса Котоко. Дзин знает, что гибель человека в одном мире означает и смерть его «двойника», поэтому перемещается в наш мир, чтобы убить Котори. Но Син не готов жертвовать своей любовью ради чужих конфликтов.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Юхэй Сакураги
В ролях:Юки Кадзи, Маая Утида, Ёсики Накадзима, Саяка Сэнбонги, Аои Юки, Инори Минасэ
В ролях:Юки Кадзи, Маая Утида, Ёсики Накадзима, Саяка Сэнбонги, Аои Юки, Инори Минасэ
Производство:Япония
Ограничения:12+
Дата релиза:26 сентября 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:26 сентября 2019
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