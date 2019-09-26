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Связанные миры

Режиссер:Юхэй Сакураги
Жанры: Боевик, Комедия, Мелодрама.

Два параллельных мира связаны одной судьбой. Один страдает от нарастающей эпидемии внезапных смертей, другой оказался во власти тирана. В одном мире парень по имени Син влюблён в подругу детства Котори, а в другом они враги: он – повстанец Дзин, а она – деспотичная принцесса Котоко. Дзин знает, что гибель человека в одном мире означает и смерть его «двойника», поэтому перемещается в наш мир, чтобы убить Котори. Но Син не готов жертвовать своей любовью ради чужих конфликтов.

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Юхэй Сакураги
В ролях:Юки Кадзи, Маая Утида, Ёсики Накадзима, Саяка Сэнбонги, Аои Юки, Инори Минасэ
Производство:Япония
Ограничения:12+
Дата релиза:26 сентября 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 26 по 27 сентября
10:30 (150 р.)
16:45 (300 р.)
c 28 по 29 сентября
10:30 (200 р.)
16:45 (300 р.)

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