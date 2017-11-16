Свингер

Режиссер: Миккель Мюнх-Фальс

Жанры: Мелодрама, Комедия.

Адам – хороший муж, отличный работник, примерный отец и свингер. Но жизнь почему-то не доставляет ему большого удовольствия, и даже еженедельный клуб свингеров, куда они вместе с женой ходят по выходным, превратился в рутину и не приносит особой радости. Но все меняется, когда однажды в их компании появляется новая участница, молодая Патриция, благодаря которой к Адаму возвращается вкус к жизни. Но что будет дальше, учитывая, что влюбленность и ревность в клубе строго запрещены?

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Миккель Мюнх-Фальс

В ролях: Мартин Бух, Милле Динесен, Расмус Ботофт, Тереза Дамсгор, Дэн Зале, Лизбет Вульф, Джордж Кэт, Натали Мандуно, Бирте Нойманн, Мортен Хебсгор

Музыка: Флемминг Нордкрог