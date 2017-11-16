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Свингер

Режиссер:Миккель Мюнх-Фальс
Жанры: Мелодрама, Комедия.

Адам – хороший муж, отличный работник, примерный отец и свингер. Но жизнь почему-то не доставляет ему большого удовольствия, и даже еженедельный клуб свингеров, куда они вместе с женой ходят по выходным, превратился в рутину и не приносит особой радости. Но все меняется, когда однажды в их компании появляется новая участница, молодая Патриция, благодаря которой к Адаму возвращается вкус к жизни. Но что будет дальше, учитывая, что влюбленность и ревность в клубе строго запрещены?

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Миккель Мюнх-Фальс
В ролях:Мартин Бух, Милле Динесен, Расмус Ботофт, Тереза Дамсгор, Дэн Зале, Лизбет Вульф, Джордж Кэт, Натали Мандуно, Бирте Нойманн, Мортен Хебсгор
Музыка:Флемминг Нордкрог
Производство:Дания
Ограничения:18+
Дата релиза:16 ноября 2017
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Северное сияниеЗеленый зал
c 16 по 17 ноября
21:25 (150)
c 18 по 19 ноября
21:25 (300)
c 20 по 22 ноября
21:25 (150)
Северное сияниеСиний зал
c 16 по 17 ноября
18:05 (250)
c 18 по 19 ноября
18:05 (300)
c 20 по 22 ноября
18:05 (250)
Одиссея Трансильвания-холл
c 16 по 19 ноября
21:00 (150 р.)
23:05 (150 р.)

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