143729

Свидетели

Режиссер:Константин Фам
Жанры: Драма, История.

В начале XX века в мастерской создается уникальная скрипка, предназначенная в подарок еврейскому мальчику. Инструмент попадает в эпицентр трагических событий, становясь их невольным свидетелем. Главный герой фильма до середины жизни был полностью уверен, что знает всё о своей семье, пока не получил полное драматизма и эмоций письмо из прошлого. Тот, кто был таким близким и родным, оказывается совсем другим человеком… Как теперь жить с этой болью? Как найти себя, и вернуться к истокам? Герою предстоит отыскать ответы на эти вопросы и обрести Любовь…

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Константин Фам
В ролях:Оксана Фандера, Филипп Янковский, Владимир Кошевой, Ленн Кудрявицки, Михаил Горевой, Маруся Зыкова, Анжелика Каширина, Вячеслав Чепурченко, Мария Кинг, Сергей Агафонов
Производство:Россия, Беларусь, Чехия, Франция, Польша, Израиль
Ограничения:12+
Дата релиза:26 июля 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеСиний зал
c 26 по 29 июля
19:40 (350)
c 30 июля по 1 августа
19:40 (250)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?