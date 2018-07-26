Свидетели
Режиссер:Константин Фам
Жанры: Драма, История.
Жанры: Драма, История.
В начале XX века в мастерской создается уникальная скрипка, предназначенная в подарок еврейскому мальчику. Инструмент попадает в эпицентр трагических событий, становясь их невольным свидетелем. Главный герой фильма до середины жизни был полностью уверен, что знает всё о своей семье, пока не получил полное драматизма и эмоций письмо из прошлого. Тот, кто был таким близким и родным, оказывается совсем другим человеком… Как теперь жить с этой болью? Как найти себя, и вернуться к истокам? Герою предстоит отыскать ответы на эти вопросы и обрести Любовь…
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Константин Фам
В ролях:Оксана Фандера, Филипп Янковский, Владимир Кошевой, Ленн Кудрявицки, Михаил Горевой, Маруся Зыкова, Анжелика Каширина, Вячеслав Чепурченко, Мария Кинг, Сергей Агафонов
В ролях:Оксана Фандера, Филипп Янковский, Владимир Кошевой, Ленн Кудрявицки, Михаил Горевой, Маруся Зыкова, Анжелика Каширина, Вячеслав Чепурченко, Мария Кинг, Сергей Агафонов
Производство:Россия, Беларусь, Чехия, Франция, Польша, Израиль
Ограничения:12+
Дата релиза:26 июля 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:26 июля 2018
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