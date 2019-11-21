Свадебный год
Режиссер:Роберт Лукетич
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Фотограф из Лос-Анджелеса Мара уверена, что семейная жизнь – это не для нее, даже после знакомства с привлекательным парнем Джеком, который готов к серьезным отношениям. Но Мара сможет увидеть новую сторону брака, получив приглашение на 15 свадеб за один год.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Дональд Диего
В ролях:Сара Хайланд, Тайлер Джеймс Уильямс, Кит Дэвид, Анна Кэмп, Дженна Дуан, Норин ДеВулф, Ванда Сайкс, Мэтт Шайвли, Дарлин Фогел, Грэйс Хельбиг
Музыка:Рэни Шокне
В ролях:Сара Хайланд, Тайлер Джеймс Уильямс, Кит Дэвид, Анна Кэмп, Дженна Дуан, Норин ДеВулф, Ванда Сайкс, Мэтт Шайвли, Дарлин Фогел, Грэйс Хельбиг
Музыка:Рэни Шокне
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:21 ноября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:21 ноября 2019
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