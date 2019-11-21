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Свадебный год

Режиссер:Роберт Лукетич
Жанры: Комедия.

Фотограф из Лос-Анджелеса Мара уверена, что семейная жизнь – это не для нее, даже после знакомства с привлекательным парнем Джеком, который готов к серьезным отношениям. Но Мара сможет увидеть новую сторону брака, получив приглашение на 15 свадеб за один год.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Дональд Диего
В ролях:Сара Хайланд, Тайлер Джеймс Уильямс, Кит Дэвид, Анна Кэмп, Дженна Дуан, Норин ДеВулф, Ванда Сайкс, Мэтт Шайвли, Дарлин Фогел, Грэйс Хельбиг
Музыка:Рэни Шокне
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:21 ноября 2019
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Северное сияниеЖёлтый зал
21 ноября
21:30 (390)
22 ноября
13:15 (300)
17:25 (390)
21:30 (390)
c 23 по 24 ноября
13:15 (390)
17:25 (390)
21:30 (390)
c 25 по 27 ноября
13:15 (200)
17:25 (250)
21:30 (250)
Северное сияниеСиний зал
c 28 по 29 ноября
13:25 (200)
c 30 ноября по 1 декабря
13:25 (300)
c 2 по 4 декабря
13:25 (150)

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