Свадебный год

Режиссер: Роберт Лукетич

Жанры: Комедия.

Фотограф из Лос-Анджелеса Мара уверена, что семейная жизнь – это не для нее, даже после знакомства с привлекательным парнем Джеком, который готов к серьезным отношениям. Но Мара сможет увидеть новую сторону брака, получив приглашение на 15 свадеб за один год.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Дональд Диего

В ролях: Сара Хайланд, Тайлер Джеймс Уильямс, Кит Дэвид, Анна Кэмп, Дженна Дуан, Норин ДеВулф, Ванда Сайкс, Мэтт Шайвли, Дарлин Фогел, Грэйс Хельбиг

Музыка: Рэни Шокне