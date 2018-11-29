Суспирия
Режиссер:Лука Гуаданьино
Жанры: Детектив, Ужасы, Триллер.
Жанры: Детектив, Ужасы, Триллер.
Молодая американка приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к знаменитой танцевальной труппе. Однако в стенах студии девушка внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре она понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало легендарную танцевальную академию…
Продолжительность:152 мин
Сценарий:Дэйв Кайганич, Дарио Ардженто, Дария Николоди
В ролях:Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, Хлоэ Грейс Моритц, Миа Гот, Джессика Харпер, Сильви Тестю
Музыка:Том Йорк
В ролях:Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, Хлоэ Грейс Моритц, Миа Гот, Джессика Харпер, Сильви Тестю
Музыка:Том Йорк
Производство:Италия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:29 ноября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:29 ноября 2018
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