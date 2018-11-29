Суспирия

Режиссер: Лука Гуаданьино

Жанры: Детектив, Ужасы, Триллер.

Молодая американка приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к знаменитой танцевальной труппе. Однако в стенах студии девушка внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре она понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало легендарную танцевальную академию…

Продолжительность: 152 мин

Сценарий: Дэйв Кайганич, Дарио Ардженто, Дария Николоди

В ролях: Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, Хлоэ Грейс Моритц, Миа Гот, Джессика Харпер, Сильви Тестю

Музыка: Том Йорк