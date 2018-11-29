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Суспирия

Режиссер:Лука Гуаданьино
Жанры: Детектив, Ужасы, Триллер.

Молодая американка приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к знаменитой танцевальной труппе. Однако в стенах студии девушка внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре она понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало легендарную танцевальную академию…

Продолжительность:152 мин
Сценарий:Дэйв Кайганич, Дарио Ардженто, Дария Николоди
В ролях:Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, Хлоэ Грейс Моритц, Миа Гот, Джессика Харпер, Сильви Тестю
Музыка:Том Йорк
Производство:Италия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:29 ноября 2018
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Северное сияниеКрасный зал
c 29 ноября по 2 декабря
20:20 (390)
c 3 по 5 декабря
20:20 (250)
Мираж СинемаКинозал №4
c 29 ноября по 2 декабря
17:20 (300 р.)
22:10 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 29 ноября по 2 декабря
19:00 (1000 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
c 6 по 7 декабря
22:00 (200)
c 8 по 9 декабря
23:20 (250)
c 10 по 12 декабря
23:20 (200)

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