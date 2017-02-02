Суперстюард
Режиссер:Сэм Фридлендер
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Ларри — стюарт-казанова, совмещает приятное с полезным, путешествуя по миру на крыльях любви.
Прекрасные стюардессы, роскошные пассажирки бизнес-класса и симпатичные девушки с чартерных рейсов не могут устоять перед обаянием обольстительного бортпроводника. Жизнь воздушного Жиголо складывалась просто великолепно, до тех пор, пока авиакомпания не решила заменить весь персонал сногсшибательными стюардессами с искусственным интеллектом.
Ларри принимает вызов прогресса и под пристальным взглядом высокого начальства разворачивается нешуточная война человека и сверхсовременного робота…
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Майк Сиковиц
В ролях:Марк Фойерстин, Джессика Лаундс, Стэнли Туччи, Кристофер Фицджералд, Тэй Диггз, Молли Миллард, Дэнни Пуди, Майкл Коттер, Стэйси Робертс, Кенни Эллис
Музыка:Майкл Коэн
В ролях:Марк Фойерстин, Джессика Лаундс, Стэнли Туччи, Кристофер Фицджералд, Тэй Диггз, Молли Миллард, Дэнни Пуди, Майкл Коттер, Стэйси Робертс, Кенни Эллис
Музыка:Майкл Коэн
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:02 февраля 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:02 февраля 2017
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