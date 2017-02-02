Суперстюард

Режиссер: Сэм Фридлендер

Жанры: Комедия.

Ларри — стюарт-казанова, совмещает приятное с полезным, путешествуя по миру на крыльях любви.

Прекрасные стюардессы, роскошные пассажирки бизнес-класса и симпатичные девушки с чартерных рейсов не могут устоять перед обаянием обольстительного бортпроводника. Жизнь воздушного Жиголо складывалась просто великолепно, до тех пор, пока авиакомпания не решила заменить весь персонал сногсшибательными стюардессами с искусственным интеллектом.

Ларри принимает вызов прогресса и под пристальным взглядом высокого начальства разворачивается нешуточная война человека и сверхсовременного робота…

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Майк Сиковиц

В ролях: Марк Фойерстин, Джессика Лаундс, Стэнли Туччи, Кристофер Фицджералд, Тэй Диггз, Молли Миллард, Дэнни Пуди, Майкл Коттер, Стэйси Робертс, Кенни Эллис

Музыка: Майкл Коэн