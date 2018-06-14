Суперсемейка 2

Режиссер: Брэд Бёрд

Жанры: Анимация, Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.

После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем её муж. Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствию Суперсемейки угрожает новый могущественный враг.

Продолжительность: 118 мин

Сценарий: Брэд Бёрд

В ролях: Крэйг Т. Нельсон, Холли Хантер, Сара Вауэлл, Хак Милнер, Кэтрин Кинер, Илай Фучиле, Боб Оденкёрк, Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Бёрд, София Буш

Музыка: Майкл Джаккино