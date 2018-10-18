СуперБобровы. Народные мстители
Режиссер:Дмитрий Дьяченко
Жанры: Комедия, Семейный.
Жанры: Комедия, Семейный.
Действие картины начинается в Таиланде, где семья Бобровых скрылась от правосудия. Теперь им приходится выступать в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои суперспособности. Быть «цирковыми обезьянками» семейству явно не по душе – все хотят домой, на Родину. У Олега и Светы разлад в отношениях: она мечтает о детях, а Олегу совсем не до этого. И вот очередной скандал семьи: Олег уходит, хлопнув дверью.
Возвращается, а Бобровых нет. Они уехали. Олегу приходится отправиться в Россию. На родине ему предстоит не только вновь завоевать сердце Светы, но и объединить суперсилы семейства Бобровых в схватке со злодеями планетарного масштаба, сделав из нерадивых родственников настоящих супергероев.
Сценарий:Михаил Местецкий, Алексей Казаков, Роман Кантор
В ролях:Павел Деревянко, Роман Мадянов, Владимир Толоконников, Оксана Акиньшина, Ирина Пегова, Даниил Вахрушев, Елена Валюшкина, Роман Курцын, Стас Оксаний, Владимир Паршенков
В ролях:Павел Деревянко, Роман Мадянов, Владимир Толоконников, Оксана Акиньшина, Ирина Пегова, Даниил Вахрушев, Елена Валюшкина, Роман Курцын, Стас Оксаний, Владимир Паршенков
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:18 октября 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:18 октября 2018
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