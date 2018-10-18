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СуперБобровы. Народные мстители

Режиссер:Дмитрий Дьяченко
Жанры: Комедия, Семейный.

Действие картины начинается в Таиланде, где семья Бобровых скрылась от правосудия. Теперь им приходится выступать в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои суперспособности. Быть «цирковыми обезьянками» семейству явно не по душе – все хотят домой, на Родину. У Олега и Светы разлад в отношениях: она мечтает о детях, а Олегу совсем не до этого. И вот очередной скандал семьи: Олег уходит, хлопнув дверью.

Возвращается, а Бобровых нет. Они уехали. Олегу приходится отправиться в Россию. На родине ему предстоит не только вновь завоевать сердце Светы, но и объединить суперсилы семейства Бобровых в схватке со злодеями планетарного масштаба, сделав из нерадивых родственников настоящих супергероев.

Сценарий:Михаил Местецкий, Алексей Казаков, Роман Кантор
В ролях:Павел Деревянко, Роман Мадянов, Владимир Толоконников, Оксана Акиньшина, Ирина Пегова, Даниил Вахрушев, Елена Валюшкина, Роман Курцын, Стас Оксаний, Владимир Паршенков
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:18 октября 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 20 по 24 октября
19:00
21:00
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 20 по 21 октября
12:00
14:00
16:00
Мираж СинемаКинозал №3
c 20 по 21 октября
10:40 (200 р.)
12:30 (200 р.)
14:20 (300 р.)
16:10 (300 р.)
18:00 (300 р.)
19:50 (300 р.)
21:45 (300 р.)
23:40 (250 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 20 по 21 октября
15:05 (390)
19:00 (390)
c 22 по 24 октября
14:55 (200)
МурманскБольшой зал
c 20 по 21 октября
11:40 (300)
19:40 (350)
c 22 по 24 октября
09:00 (150)
13:00 (200)
19:35 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
c 20 по 21 октября
17:15 (390)
c 22 по 24 октября
19:30 (250)
АврораОсновной зал
c 20 по 21 октября
11:10 (200)
14:45 (200)
18:30 (250)
c 22 по 24 октября
09:00 (100)
14:45 (150)
21:00 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 20 по 21 октября
10:40 (300)
12:30 (300)
14:20 (390)
16:10 (390)
18:00 (390)
19:50 (390)
21:40 (390)
c 22 по 24 октября
10:35 (200)
12:25 (200)
14:15 (200)
16:05 (200)
17:55 (250)
21:55 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 22 по 24 октября
11:40
13:40
15:40
Северное сияниеБордовый зал
c 22 по 24 октября
18:20 (250)
20:10 (250)

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