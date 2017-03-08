SuperАлиби

Режиссер: Филипп Лашо

Жанры: Комедия.

Нужно алиби, чтобы втайне от супруги спокойно отдохнуть с друзьями на футболе? Вам поможет агентство по созданию алиби. Нужна отмазка в школе? Обращайтесь! Решили отдохнуть от семьи в выходные? Мы на связи! Этот стартап Грега и его команды уже получил оглушительный успех… Но когда он встречает Фло, девушку своей мечты, которая презирает всех лгунов и изменщиков, ему приходится скрывать род своей деятельности. Паутина лжи Грега становится настолько сложной, что даже лучшему лжецу в мире придется изрядно изловчиться, чтобы выкрутиться из нее…

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Жюльен Аррути, Пьер Дудан, Филипп Лашо

В ролях: Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Жюльен Аррути, Тарек Будали, Дидье Бурдон, Натали Бай, Науэлл Мадани, Меди Садун, Венсан Дезанья, Элис Дюфур

Музыка: Максим Депре, Мишель Торджман