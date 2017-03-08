SuperАлиби
Режиссер:Филипп Лашо
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Нужно алиби, чтобы втайне от супруги спокойно отдохнуть с друзьями на футболе? Вам поможет агентство по созданию алиби. Нужна отмазка в школе? Обращайтесь! Решили отдохнуть от семьи в выходные? Мы на связи! Этот стартап Грега и его команды уже получил оглушительный успех… Но когда он встречает Фло, девушку своей мечты, которая презирает всех лгунов и изменщиков, ему приходится скрывать род своей деятельности. Паутина лжи Грега становится настолько сложной, что даже лучшему лжецу в мире придется изрядно изловчиться, чтобы выкрутиться из нее…
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Жюльен Аррути, Пьер Дудан, Филипп Лашо
В ролях:Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Жюльен Аррути, Тарек Будали, Дидье Бурдон, Натали Бай, Науэлл Мадани, Меди Садун, Венсан Дезанья, Элис Дюфур
Музыка:Максим Депре, Мишель Торджман
В ролях:Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Жюльен Аррути, Тарек Будали, Дидье Бурдон, Натали Бай, Науэлл Мадани, Меди Садун, Венсан Дезанья, Элис Дюфур
Музыка:Максим Депре, Мишель Торджман
Производство:Alibi.com
Ограничения:18+
Дата релиза:08 марта 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:08 марта 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!