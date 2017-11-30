Сука-судьба
Режиссер:Джоан Шемла
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Внезапная трагедия, отнявшая жизнь его лучшего друга, становится роковым событием в жизни Даниэля. Впав в депрессию, мужчина становится постояльцем отеля «Метрополис», прибежища одиноких и потерянных душ. Считая себя виновным в смерти друга, Даниэль впутывается в мелкие грабежи, насилие и грязную работу. Но однажды он получает шанс на искупление своих грехов, когда он знакомится с Франсин.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Джоан Шемла, Сантьяго Амигорена, Guillermo Rosales
В ролях:Гаэль Гарсиа Берналь, Марина Вакт, Науэль Перес Бискаярт, Карим Леклу, Войцех Пшоняк, Mariano Santiago, Manuel «Manole» Muñoz, Антония Малинова, Патрик Де Валетт, Аббес Захмани
Музыка:Габриэль Яред
В ролях:Гаэль Гарсиа Берналь, Марина Вакт, Науэль Перес Бискаярт, Карим Леклу, Войцех Пшоняк, Mariano Santiago, Manuel «Manole» Muñoz, Антония Малинова, Патрик Де Валетт, Аббес Захмани
Музыка:Габриэль Яред
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:30 ноября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:30 ноября 2017
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