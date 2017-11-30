Сука-судьба

Режиссер: Джоан Шемла

Жанры: Драма.

Внезапная трагедия, отнявшая жизнь его лучшего друга, становится роковым событием в жизни Даниэля. Впав в депрессию, мужчина становится постояльцем отеля «Метрополис», прибежища одиноких и потерянных душ. Считая себя виновным в смерти друга, Даниэль впутывается в мелкие грабежи, насилие и грязную работу. Но однажды он получает шанс на искупление своих грехов, когда он знакомится с Франсин.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Джоан Шемла, Сантьяго Амигорена, Guillermo Rosales

В ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Марина Вакт, Науэль Перес Бискаярт, Карим Леклу, Войцех Пшоняк, Mariano Santiago, Manuel «Manole» Muñoz, Антония Малинова, Патрик Де Валетт, Аббес Захмани

Музыка: Габриэль Яред