143836

Судная ночь. Начало

Режиссер:Герард МакМюррей
Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик.

Хотели бы вы жить в идеальном мире, где нет преступности, безработицы и войн?Единственная плата за такое счастливое будущее – это одна ночь абсолютного беззакония в году. Ночь, когда дозволено всё. Согласны поучаствовать в таком социальном эксперименте?

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Джеймс ДеМонако
В ролях:И’лан Ноэль, Лекс Скотт Дэвис, Joivan Wade, Магга, Патрик Дарро, Мариса Томей, Лорен Луна Велес, Kristen Solis, Ротими Пол, Мо
Музыка:Кевин Лакс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:02 августа 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеПремьер зал
c 2 по 5 августа
18:50 (390)
c 6 по 8 августа
18:50 (350)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 2 по 5 августа
20:35 (390)
c 6 по 8 августа
20:35 (250)
Мираж СинемаКинозал №3
c 2 по 3 августа
10:30 (150 р.)
16:30 (300 р.)
18:30 (300 р.)
20:30 (300 р.)
22:30 (300 р.)
00:30 (250 р.)
c 4 по 5 августа
10:30 (200 р.)
16:30 (300 р.)
18:30 (300 р.)
20:30 (300 р.)
22:30 (300 р.)
00:30 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 2 по 5 августа
22:50 (1000 р.)
Северное сияниеБордовый зал
3 августа
14:40 (300)
22:55 (300)
c 4 по 5 августа
14:40 (390)
22:55 (300)
c 6 по 8 августа
14:40 (200)
22:55 (200)
МурманскБольшой зал
3 августа
18:30 (350)
23:15 (300)
c 4 по 5 августа
11:50 (300)
18:30 (350)
23:15 (300)
c 6 по 8 августа
11:50 (200)
18:30 (250)
23:15 (200)
Северное сияниеКрасный зал
3 августа
13:15 (300)
15:10 (300)
17:05 (390)
21:55 (390)
23:50 (300)
c 4 по 5 августа
11:20 (300)
13:15 (390)
15:10 (390)
17:05 (390)
21:55 (390)
23:50 (300)
c 6 по 8 августа
11:20 (200)
13:15 (200)
15:10 (200)
17:05 (250)
21:55 (250)
23:50 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?