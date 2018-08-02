Судная ночь. Начало

Режиссер: Герард МакМюррей

Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик.

Хотели бы вы жить в идеальном мире, где нет преступности, безработицы и войн?Единственная плата за такое счастливое будущее – это одна ночь абсолютного беззакония в году. Ночь, когда дозволено всё. Согласны поучаствовать в таком социальном эксперименте?

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Джеймс ДеМонако

В ролях: И’лан Ноэль, Лекс Скотт Дэвис, Joivan Wade, Магга, Патрик Дарро, Мариса Томей, Лорен Луна Велес, Kristen Solis, Ротими Пол, Мо

Музыка: Кевин Лакс