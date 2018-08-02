Судная ночь. Начало
Режиссер:Герард МакМюррей
Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик.
Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик.
Хотели бы вы жить в идеальном мире, где нет преступности, безработицы и войн?Единственная плата за такое счастливое будущее – это одна ночь абсолютного беззакония в году. Ночь, когда дозволено всё. Согласны поучаствовать в таком социальном эксперименте?
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Джеймс ДеМонако
В ролях:И’лан Ноэль, Лекс Скотт Дэвис, Joivan Wade, Магга, Патрик Дарро, Мариса Томей, Лорен Луна Велес, Kristen Solis, Ротими Пол, Мо
Музыка:Кевин Лакс
В ролях:И’лан Ноэль, Лекс Скотт Дэвис, Joivan Wade, Магга, Патрик Дарро, Мариса Томей, Лорен Луна Велес, Kristen Solis, Ротими Пол, Мо
Музыка:Кевин Лакс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:02 августа 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:02 августа 2018
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!