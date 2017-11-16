Субурбикон
Режиссер:Великобритания, США
Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Детектив.
Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Детектив.
Добро пожаловать в солнечный Субурбикон! В прекрасный тихий городок в самом сердце Америки. Счастливые семьи. Недорогие миленькие дома. Ухоженные газоны. Воплощение американской мечты. Чудесную жизнь городка внезапно прерывает шокирующее, из ряда вон выходящее событие – образцовая семья переживает вторжение в их семейное гнёздышко. Это событие толкает на худшие поступки в их идиллической жизни – шантаж, месть и предательство.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Джоэл Коэн, Итан Коэн, Джордж Клуни
В ролях:Мэтт Дэймон, Джулианна Мур, Оскар Айзек, Ноа Джуп, Гленн Флешлер, Меган Фергюсон, Джек Конли, Гэри Басараба, Майкл Коэн, Стив Монро
Музыка:Александр Депла
В ролях:Мэтт Дэймон, Джулианна Мур, Оскар Айзек, Ноа Джуп, Гленн Флешлер, Меган Фергюсон, Джек Конли, Гэри Басараба, Майкл Коэн, Стив Монро
Музыка:Александр Депла
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:16 ноября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:16 ноября 2017
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