Субурбикон

Режиссер: Великобритания, США

Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Детектив.

Добро пожаловать в солнечный Субурбикон! В прекрасный тихий городок в самом сердце Америки. Счастливые семьи. Недорогие миленькие дома. Ухоженные газоны. Воплощение американской мечты. Чудесную жизнь городка внезапно прерывает шокирующее, из ряда вон выходящее событие – образцовая семья переживает вторжение в их семейное гнёздышко. Это событие толкает на худшие поступки в их идиллической жизни – шантаж, месть и предательство.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Джоэл Коэн, Итан Коэн, Джордж Клуни

В ролях: Мэтт Дэймон, Джулианна Мур, Оскар Айзек, Ноа Джуп, Гленн Флешлер, Меган Фергюсон, Джек Конли, Гэри Басараба, Майкл Коэн, Стив Монро

Музыка: Александр Депла