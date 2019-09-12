Стриптизёрши

Режиссер: Лорин Скафария

Жанры: Комедия.

Они – яркие, сексуальные и очень амбициозные. Они – танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого – известные финансисты с Уолл-Стрит. Но когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план как вернуть потерянные деньги, чтобы снова вести роскошную гламурную жизнь, и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Лорин Скафария, Джессика Пресслер

В ролях: Констанс Ву, Дженнифер Лопез, Джулия Стайлз, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт, Карди Би, Lizzo Мадлен Брюэр, Метте Таули, Трейс Лисетт

