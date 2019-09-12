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Стриптизёрши

Режиссер:Лорин Скафария
Жанры: Комедия.

Они – яркие, сексуальные и очень амбициозные. Они – танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого – известные финансисты с Уолл-Стрит. Но когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план как вернуть потерянные деньги, чтобы снова вести роскошную гламурную жизнь, и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Лорин Скафария, Джессика Пресслер
В ролях:Констанс Ву, Дженнифер Лопез, Джулия Стайлз, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт, Карди Би, Lizzo Мадлен Брюэр, Метте Таули, Трейс Лисетт
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:12 сентября 2019
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 12 по 15 сентября
14:40 (800 р.)
20:00 (1000 р.)
c 16 по 18 сентября
14:40 (600 р.)
20:00 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 12 по 15 сентября
15:50 (300 р.)
18:05 (300 р.)
22:15 (300 р.)
00:30 (150 р.)
c 16 по 18 сентября
15:50 (200 р.)
18:05 (250 р.)
22:15 (250 р.)
00:30 (150 р.)
МурманскБольшой зал
14 сентября
20:55 (350)
15 сентября
13:55 (350)
20:55 (350)
c 16 по 18 сентября
13:55 (200)
20:55 (250)
АврораОсновной зал
14 сентября
21:15 (250)
15 сентября
16:00 (200)
21:15 (250)
c 16 по 18 сентября
16:00 (150)
21:15 (200)
Северное сияниеКрасный зал
14 сентября
22:50 (300)
15 сентября
13:05 (390)
16:55 (390)
20:45 (390)
22:50 (300)
c 16 по 18 сентября
13:05 (200)
16:55 (200)
20:45 (250)
22:50 (200)

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