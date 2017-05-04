Стражи Галактики. Часть 2
Режиссер:Джеймс Ганн
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Вторая часть кинокомикса от Marvel повествует о новых приключениях космической команды: Гаморы, Грута, Дракса Разрушителя и енота по имена Ракета. Друзья оказываются за пределами известного им звездного пространства и приоткрывают завесу тайны об истинном происхождении их лидера Питера Квилла, известного всей галактике как Звездный Лорд. Поиски отца Квилла приводят Стражей к новым союзникам и сталкивают с еще более опасными врагами...
Продолжительность:137 мин
Сценарий:Джеймс Ганн, Дэн Абнетт, Энди Леннинг
В ролях:Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Майкл Рукер, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Сильвестр Сталлоне, Курт Рассел
Музыка:Тайлер Бейтс
В ролях:Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Майкл Рукер, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Сильвестр Сталлоне, Курт Рассел
Музыка:Тайлер Бейтс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:04 мая 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:04 мая 2017
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