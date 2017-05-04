133248

Стражи Галактики. Часть 2

Режиссер:Джеймс Ганн
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

Вторая часть кинокомикса от Marvel повествует о новых приключениях космической команды: Гаморы, Грута, Дракса Разрушителя и енота по имена Ракета. Друзья оказываются за пределами известного им звездного пространства и приоткрывают завесу тайны об истинном происхождении их лидера Питера Квилла, известного всей галактике как Звездный Лорд. Поиски отца Квилла приводят Стражей к новым союзникам и сталкивают с еще более опасными врагами...

Продолжительность:137 мин
Сценарий:Джеймс Ганн, Дэн Абнетт, Энди Леннинг
В ролях:Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Майкл Рукер, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Сильвестр Сталлоне, Курт Рассел
Музыка:Тайлер Бейтс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:04 мая 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеПремьер зал
c 4 по 5 мая
10:20 (300)
13:00 (350 в 3D)
15:35 (350)
18:10 (390 в 3D)
20:45 (390)
23:20 (300 в 3D)
c 6 по 9 мая
10:20 (300)
13:00 (390 в 3D)
15:35 (390)
18:10 (390 в 3D)
20:45 (390)
23:20 (300 в 3D)
10 мая
10:20 (200)
13:00 (300 в 3D)
15:35 (300)
18:10 (350 в 3D)
20:45 (350)
23:20 (300 в 3D)
МурманскБольшой зал
c 4 по 5 мая
11:35 (300 в 3D)
16:25 (300 в 3D)
19:00 (350)
21:35 (350 в 3D)
c 6 по 9 мая
11:35 (300 в 3D)
16:25 (350 в 3D)
19:00 (350)
21:35 (350 в 3D)
10 мая
11:35 (200 в 3D)
16:25 (200 в 3D)
19:00 (250)
21:35 (250 в 3D)
АврораОсновной зал
c 4 по 9 мая
13:25 (200 в 3D)
16:00 (200)
18:35 (250 в 3D)
21:10 (250 в 3D)
23:45 (200)
10 мая
13:25 (150 в 3D)
16:00 (150)
18:35 (200 в 3D)
21:10 (200 в 3D)
23:45 (150)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?