Стражи Галактики. Часть 2

Режиссер: Джеймс Ганн

Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

Вторая часть кинокомикса от Marvel повествует о новых приключениях космической команды: Гаморы, Грута, Дракса Разрушителя и енота по имена Ракета. Друзья оказываются за пределами известного им звездного пространства и приоткрывают завесу тайны об истинном происхождении их лидера Питера Квилла, известного всей галактике как Звездный Лорд. Поиски отца Квилла приводят Стражей к новым союзникам и сталкивают с еще более опасными врагами...

Продолжительность: 137 мин

Сценарий: Джеймс Ганн, Дэн Абнетт, Энди Леннинг

В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Майкл Рукер, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Сильвестр Сталлоне, Курт Рассел

Музыка: Тайлер Бейтс