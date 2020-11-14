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Стражи Арктики

Режиссер:Аарон Вудли
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.

Добро пожаловать на ЗвероПолюс, где власть находится в лапах больших, сильных и зубастых. Ради собственного превосходства они готовы переделать под себя весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на защиту не только родного Северного полюса, но и целой планеты. Именно они — настоящие Стражи Арктики.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Боб Барлен, Кэллан Брункер, Matthew Lyon
В ролях:Джереми Реннер, Хайди Клум, Джеймс Франко, Джон Клиз, Омар Си, Лори Холден, Анжелика Хьюстон, Алек Болдуин, Донни Фалсетти, Soraya Azzabi
Музыка:Дэвид Бакли
Производство:Индия, Великобритания, Китай, Канада, Япония, Корея Южная, США
Ограничения:6+
Дата релиза:14 ноября 2020
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Мираж СинемаКинозал №4
c 14 по 15 ноября
11:00 (150 р.)
15:30 (300 р.)
c 16 по 17 ноября
11:00 (200 р.)
15:30 (300 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 14 по 15 ноября
11:25 (300)
16:40 (300)
c 16 по 17 ноября
11:25 (300)
16:40 (350)
c 18 по 20 ноября
11:25 (200)
16:40 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 16 по 17 ноября
11:45 (600 р.)

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