Стражи Арктики
Режиссер:Аарон Вудли
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.
Добро пожаловать на ЗвероПолюс, где власть находится в лапах больших, сильных и зубастых. Ради собственного превосходства они готовы переделать под себя весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на защиту не только родного Северного полюса, но и целой планеты. Именно они — настоящие Стражи Арктики.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Боб Барлен, Кэллан Брункер, Matthew Lyon
В ролях:Джереми Реннер, Хайди Клум, Джеймс Франко, Джон Клиз, Омар Си, Лори Холден, Анжелика Хьюстон, Алек Болдуин, Донни Фалсетти, Soraya Azzabi
Музыка:Дэвид Бакли
В ролях:Джереми Реннер, Хайди Клум, Джеймс Франко, Джон Клиз, Омар Си, Лори Холден, Анжелика Хьюстон, Алек Болдуин, Донни Фалсетти, Soraya Azzabi
Музыка:Дэвид Бакли
Производство:Индия, Великобритания, Китай, Канада, Япония, Корея Южная, США
Ограничения:6+
Дата релиза:14 ноября 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:14 ноября 2020
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