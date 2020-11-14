Стражи Арктики

Режиссер: Аарон Вудли

Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.

Добро пожаловать на ЗвероПолюс, где власть находится в лапах больших, сильных и зубастых. Ради собственного превосходства они готовы переделать под себя весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на защиту не только родного Северного полюса, но и целой планеты. Именно они — настоящие Стражи Арктики.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Боб Барлен, Кэллан Брункер, Matthew Lyon

В ролях: Джереми Реннер, Хайди Клум, Джеймс Франко, Джон Клиз, Омар Си, Лори Холден, Анжелика Хьюстон, Алек Болдуин, Донни Фалсетти, Soraya Azzabi

Музыка: Дэвид Бакли