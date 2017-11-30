Страсть и верность
Режиссер:Михаэль Р. Роскам
Жанры: Драма, Криминал.
Жанры: Драма, Криминал.
В жизни хладнокровного гангстера появляется молодая красивая гонщица из аристократического общества, лучшая в своем деле. Страсть вытесняет профессиональные интересы, но криминальное прошлое повсюду преследует их. События развиваются стремительно, ставя под угрозу жизни героев.
Продолжительность:130 мин
Сценарий:Томас Бидеген, Ноэ Дебре, Михаэль Р. Роскам
В ролях:Маттиас Шонартс, Адель Экзаркопулос, Эрик Де Старке, Жан-Бенуа Югё, Тома Куман, Сэм Лаувейк, Стефаан Деган
Музыка:Раф Кюнен
В ролях:Маттиас Шонартс, Адель Экзаркопулос, Эрик Де Старке, Жан-Бенуа Югё, Тома Куман, Сэм Лаувейк, Стефаан Деган
Музыка:Раф Кюнен
Производство:Бельгия, Нидерланды, Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:30 ноября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:30 ноября 2017
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