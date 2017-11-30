Страсть и верность Режиссер: Михаэль Р. Роскам

Жанры: Драма, Криминал. В жизни хладнокровного гангстера появляется молодая красивая гонщица из аристократического общества, лучшая в своем деле. Страсть вытесняет профессиональные интересы, но криминальное прошлое повсюду преследует их. События развиваются стремительно, ставя под угрозу жизни героев. Продолжительность: 130 мин Сценарий: Томас Бидеген, Ноэ Дебре, Михаэль Р. Роскам

В ролях: Маттиас Шонартс, Адель Экзаркопулос, Эрик Де Старке, Жан-Бенуа Югё, Тома Куман, Сэм Лаувейк, Стефаан Деган

Музыка: Раф Кюнен Производство: Бельгия, Нидерланды, Франция

Ограничения: 18+

Дата релиза: 30 ноября 2017

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