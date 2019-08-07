Страшные истории для рассказа в темноте
Режиссер:Андре Овредал
Жанры: Ужасы, Ужасы, Ужасы, Триллер, Триллер, Триллер.
Жанры: Ужасы, Ужасы, Ужасы, Триллер, Триллер, Триллер.
Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Они должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город.
Продолжительность:108 мин
Сценарий:Дэн Хейгмен, Кевин Хейгмен, Гильермо дель Торо
В ролях:Зои Маргарет Коллетти, Майкл Гарза, Гэбриел Раш, Остин Абрамс, Дин Норрис, Джил Беллоуз, Лоррейн Туссен, Остин Зажур, Натали Гэнзхорн, Кэтлин Поллард
Музыка:Марко Белтрами, Анна Друбич
В ролях:Зои Маргарет Коллетти, Майкл Гарза, Гэбриел Раш, Остин Абрамс, Дин Норрис, Джил Беллоуз, Лоррейн Туссен, Остин Зажур, Натали Гэнзхорн, Кэтлин Поллард
Музыка:Марко Белтрами, Анна Друбич
Производство:Канада, США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 августа 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:07 августа 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!