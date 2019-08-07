Страшные истории для рассказа в темноте Режиссер: Андре Овредал

Жанры: Ужасы, Ужасы, Ужасы, Триллер, Триллер, Триллер. Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Они должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город. Продолжительность: 108 мин Сценарий: Дэн Хейгмен, Кевин Хейгмен, Гильермо дель Торо

В ролях: Зои Маргарет Коллетти, Майкл Гарза, Гэбриел Раш, Остин Абрамс, Дин Норрис, Джил Беллоуз, Лоррейн Туссен, Остин Зажур, Натали Гэнзхорн, Кэтлин Поллард

Музыка: Марко Белтрами, Анна Друбич Производство: Канада, США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 07 августа 2019

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