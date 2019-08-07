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Страшные истории для рассказа в темноте

Режиссер:Андре Овредал
Жанры: Ужасы, Ужасы, Ужасы, Триллер, Триллер, Триллер.

Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Они должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город.

Продолжительность:108 мин
Сценарий:Дэн Хейгмен, Кевин Хейгмен, Гильермо дель Торо
В ролях:Зои Маргарет Коллетти, Майкл Гарза, Гэбриел Раш, Остин Абрамс, Дин Норрис, Джил Беллоуз, Лоррейн Туссен, Остин Зажур, Натали Гэнзхорн, Кэтлин Поллард
Музыка:Марко Белтрами, Анна Друбич
Производство:Канада, США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 августа 2019
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МурманскБольшой зал
c 8 по 11 августа
20:20 (350)
c 12 по 14 августа
20:20 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 8 по 11 августа
21:20 (390)
c 12 по 14 августа
19:10 (250)
Мираж СинемаКинозал №4
c 8 по 11 августа
16:20 (300 р.)
21:20 (300 р.)
23:40 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 8 по 11 августа
22:40 (1000 р.)
АврораОсновной зал
c 9 по 11 августа
17:45 (200)
22:30 (200)
c 12 по 14 августа
17:45 (150)
22:30 (150)
Северное сияниеСиний зал
9 августа
20:40 (350)
22:50 (300)
c 10 по 11 августа
13:20 (350)
15:30 (350)
20:40 (350)
22:50 (300)
c 12 по 14 августа
13:20 (150)
15:30 (150)
17:40 (250)
19:50 (250)
Северное сияниеБордовый зал
9 августа
18:10 (390)
c 10 по 11 августа
11:20 (300)
18:10 (390)
c 12 по 14 августа
11:20 (200)
23:40 (200)

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