Стертая личность

Режиссер: Джоэл Эдгертон

Жанры: Драма, Биография.

История сына баптистского пастора из консервативной глубинки, который ещё подростком обнаруживает свою гомосексуальность. По настоянию родителей Гаррард соглашается пройти «исправительную» терапию, чтобы не потерять своих близких, свою веру и место в обществе.

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Гаррард Конли, Джоэл Эдгертон

В ролях: Лукас Хеджес, Николь Кидман, Рассел Кроу, Мэдлин Клайн, Виктор МакКэй, Дэвид Джозеф Крэйг, Трой Сиван, Эмили Хинклер, Девин Майкл, Мэтт Бурк

Музыка: Дэнни Бенси, Сондер Юрриаанс