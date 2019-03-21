Стертая личность
Режиссер:Джоэл Эдгертон
Жанры: Драма, Биография.
Жанры: Драма, Биография.
История сына баптистского пастора из консервативной глубинки, который ещё подростком обнаруживает свою гомосексуальность. По настоянию родителей Гаррард соглашается пройти «исправительную» терапию, чтобы не потерять своих близких, свою веру и место в обществе.
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Гаррард Конли, Джоэл Эдгертон
В ролях:Лукас Хеджес, Николь Кидман, Рассел Кроу, Мэдлин Клайн, Виктор МакКэй, Дэвид Джозеф Крэйг, Трой Сиван, Эмили Хинклер, Девин Майкл, Мэтт Бурк
Музыка:Дэнни Бенси, Сондер Юрриаанс
В ролях:Лукас Хеджес, Николь Кидман, Рассел Кроу, Мэдлин Клайн, Виктор МакКэй, Дэвид Джозеф Крэйг, Трой Сиван, Эмили Хинклер, Девин Майкл, Мэтт Бурк
Музыка:Дэнни Бенси, Сондер Юрриаанс
Производство:Австралия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 марта 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:21 марта 2019
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