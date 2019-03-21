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Стертая личность

Режиссер:Джоэл Эдгертон
Жанры: Драма, Биография.

История сына баптистского пастора из консервативной глубинки, который ещё подростком обнаруживает свою гомосексуальность. По настоянию родителей Гаррард соглашается пройти «исправительную» терапию, чтобы не потерять своих близких, свою веру и место в обществе.

Продолжительность:115 мин
Сценарий:Гаррард Конли, Джоэл Эдгертон
В ролях:Лукас Хеджес, Николь Кидман, Рассел Кроу, Мэдлин Клайн, Виктор МакКэй, Дэвид Джозеф Крэйг, Трой Сиван, Эмили Хинклер, Девин Майкл, Мэтт Бурк
Музыка:Дэнни Бенси, Сондер Юрриаанс
Производство:Австралия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 марта 2019
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Северное сияниеБордовый зал
c 21 по 24 марта
17:45 (390)
c 25 по 27 марта
17:45 (250)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 21 по 24 марта
17:50 (800 р.)
c 25 по 27 марта
17:50 (600 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 21 по 24 марта
19:55 (300 р.)
c 26 по 27 марта
19:55 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 21 по 24 марта
23:50 (250 р.)
c 25 по 27 марта
23:50 (200 р.)
Северное сияниеКрасный зал
23 марта
22:45 (300)
24 марта
13:25 (390)
22:45 (300)
c 25 по 27 марта
13:25 (200)
22:45 (200)
Северное сияниеЗеленый зал
c 28 по 29 марта
18:05 (150)
c 30 по 31 марта
18:05 (300)
c 1 по 3 апреля
16:00 (150)

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