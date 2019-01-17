Стекло Режиссер: М. Найт Шьямалан

Жанры: Фантастика, Триллер, Драма. Похититель с множественным расстройством личности и террорист-инвалид Мистер Стекло выходят на своих давних противников – травмированную девочку-подростка Кейси и стареющего супергероя Дэвида Данна. Продолжительность: 129 мин Сценарий: М. Найт Шьямалан

В ролях: Сара Полсон, Аня Тейлор-Джой, Джеймс МакЭвой, Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Люк Кирби Спенсер Трит Кларк, Джейн Парк Смит, Кайли Зион, Nina Wisner

Музыка: Уэст Дилан Тордсон Производство: США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 17 января 2019

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