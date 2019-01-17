Стекло
Режиссер:М. Найт Шьямалан
Жанры: Фантастика, Триллер, Драма.
Жанры: Фантастика, Триллер, Драма.
Похититель с множественным расстройством личности и террорист-инвалид Мистер Стекло выходят на своих давних противников – травмированную девочку-подростка Кейси и стареющего супергероя Дэвида Данна.
Продолжительность:129 мин
Сценарий:М. Найт Шьямалан
В ролях:Сара Полсон, Аня Тейлор-Джой, Джеймс МакЭвой, Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Люк Кирби Спенсер Трит Кларк, Джейн Парк Смит, Кайли Зион, Nina Wisner
Музыка:Уэст Дилан Тордсон
В ролях:Сара Полсон, Аня Тейлор-Джой, Джеймс МакЭвой, Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Люк Кирби Спенсер Трит Кларк, Джейн Парк Смит, Кайли Зион, Nina Wisner
Музыка:Уэст Дилан Тордсон
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:17 января 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:17 января 2019
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