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Стекло

Режиссер:М. Найт Шьямалан
Жанры: Фантастика, Триллер, Драма.

Похититель с множественным расстройством личности и террорист-инвалид Мистер Стекло выходят на своих давних противников – травмированную девочку-подростка Кейси и стареющего супергероя Дэвида Данна.

Продолжительность:129 мин
Сценарий:М. Найт Шьямалан
В ролях:Сара Полсон, Аня Тейлор-Джой, Джеймс МакЭвой, Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Люк Кирби Спенсер Трит Кларк, Джейн Парк Смит, Кайли Зион, Nina Wisner
Музыка:Уэст Дилан Тордсон
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:17 января 2019
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МурманскБольшой зал
c 17 по 18 января
11:35 (300)
16:00 (300)
21:10 (350)
23:40 (300)
c 19 по 20 января
11:35 (300)
16:00 (350)
21:10 (350)
23:40 (300)
c 21 по 23 января
11:35 (200)
16:00 (200)
21:10 (250)
23:40 (200)
Северное сияниеПремьер зал
c 17 по 18 января
10:20 (300)
12:45 (350)
15:15 (350)
17:45 (390)
22:55 (300)
c 19 по 20 января
10:20 (300)
12:45 (350)
15:15 (390)
17:45 (390)
22:55 (300)
c 21 по 23 января
10:20 (200)
12:45 (300)
15:15 (300)
17:45 (350)
22:55 (300)
АврораОсновной зал
c 17 по 20 января
10:45 (200)
15:00 (200)
19:35 (250)
22:05 (200)
21 января
10:45 (150)
15:00 (150)
19:35 (200)
22:05 (150)
c 22 по 23 января
10:45 (150)
15:00 (200)
19:35 (200)
22:05 (150)
Северное сияниеКрасный зал
c 17 по 20 января
23:25 (300)
c 21 по 23 января
23:25 (200)
Северное сияниеБордовый зал
c 17 по 20 января
20:35 (390)
c 21 по 23 января
20:35 (250)
Мираж СинемаКинозал №2
c 17 по 18 января
11:20 (300 р.)
13:55 (450 р.)
16:30 (700 р.)
19:05 (700 р.)
21:40 (700 р.)
00:15 (500 р.)
c 19 по 20 января
11:20 (450 р.)
13:55 (700 р.)
16:30 (700 р.)
19:05 (700 р.)
21:40 (700 р.)
00:15 (500 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 17 по 20 января
15:10 (800 р.)
17:45 (800 р.)
20:20 (1000 р.)
22:55 (1000 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 17 по 18 января
11:30 (300)
14:00 (300)
16:30 (300)
19:00 (390)
21:30 (390)
23:59 (300)
c 19 по 20 января
11:30 (300)
14:00 (390)
16:30 (390)
19:00 (390)
21:30 (390)
23:59 (300)
c 21 по 23 января
11:30 (200)
14:00 (200)
16:30 (200)
19:00 (250)
21:30 (250)
23:59 (200)

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