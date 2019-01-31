Стажёр

Режиссер: Валерио Аттаназио

Жанры: Комедия.

Начинающий юрист Антонио устраивается на стажировку к маститому адвокату, доктору Тоти. Антонио делает всё для него: он и помощник, и носильщик, и водитель, и даже личный повар. Ради карьерных перспектив юноша готов на многое, пока Тоти не просит о ещё одной услуге – жениться на его аргентинской любовнице, чтобы та смогла получить итальянское гражданство… Придётся выбирать – пойти на сделку с совестью или лишиться тёплого местечка в мире больших связей.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Валерио Аттаназио

В ролях: Серджо Кастеллитто, Гульельмо Поджи, Клара Алонсо, Люка Авальяно, Доменико Чентаморе, Альберто Ди Стасио, Роланд Литрико, Миммо Миньеми, Даниэль Монтероси, Энцо Провенцано

Музыка: Альдо Ди Скальци, Пивио