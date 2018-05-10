Статус: Обновлен

Режиссер: Скотт Спир

Жанры: Фэнтези, Комедия.

Мы оцениваем друг друга по количеству подписчиков и гоняемся за лайками, чтобы обрести популярность. Кайл живет точно так же, не выпуская из рук телефон, а из-под ног – скейт. Неожиданно ему достается новый смартфон с уникальным приложением – теперь любой опубликованный им пост воплощается в реальность. Счастливчик обретает даже больше, чем мог себе представить, но быть в эпицентре мира, оказывается, не так-то легко…

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Джейсон Филарди

В ролях: Росс Линч, Оливия Холт, Харви Гильен, Кортни Итон, Грегг Салкин, Брэк Бэссинджер, Maude Green, Маркян Тарасюк, Эндрю Херр, Мика

Музыка: Джефф Кардони