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Статус Брэда

Режиссер:Майк Уайт
Жанры: Комедия.

В арсенале Брэда – приличная работа и хороший дом в пригороде, который он делит с любимой супругой Мелани и музыкально одаренным сыном-подростком Троем. Правда, во времена колледжа такая жизнь была далеко не пределом его мечтаний. Путешествуя с сыном по бостонским окрестностям, где протекали его студенческие годы, Брэд не может отделаться от мысли, что все его успехи, – ничто в сравнении с тем, чего достигли его сокурсники: крупная голливудская фигура, предприниматель, писатель-политолог и глава хедж-фонда.

Продолжительность:101 мин
Сценарий:Майк Уайт
В ролях:Бен Стиллер, Остин Абрамс, Дженна Фишер, Майкл Шин, Джемейн Клемент, Люк Уилсон, Shazi Raja, Luisa Lee, Майк Уайт, Хавьер Гробет
Музыка:Марк Мазерсбо
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:14 сентября 2017
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
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18:40 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
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23:05 (300 р.)
Северное сияниеБордовый зал
15 сентября
22:35 (300)
c 16 по 17 сентября
13:10 (390)
16:50 (390)
18:45 (390)
22:35 (300)
c 18 по 20 сентября
13:10 (200)
16:50 (200)
18:45 (250)
22:35 (200)

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