Статус Брэда

Режиссер: Майк Уайт

Жанры: Комедия.

В арсенале Брэда – приличная работа и хороший дом в пригороде, который он делит с любимой супругой Мелани и музыкально одаренным сыном-подростком Троем. Правда, во времена колледжа такая жизнь была далеко не пределом его мечтаний. Путешествуя с сыном по бостонским окрестностям, где протекали его студенческие годы, Брэд не может отделаться от мысли, что все его успехи, – ничто в сравнении с тем, чего достигли его сокурсники: крупная голливудская фигура, предприниматель, писатель-политолог и глава хедж-фонда.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Майк Уайт

В ролях: Бен Стиллер, Остин Абрамс, Дженна Фишер, Майкл Шин, Джемейн Клемент, Люк Уилсон, Shazi Raja, Luisa Lee, Майк Уайт, Хавьер Гробет

Музыка: Марк Мазерсбо