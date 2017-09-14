Статус Брэда
Режиссер:Майк Уайт
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
В арсенале Брэда – приличная работа и хороший дом в пригороде, который он делит с любимой супругой Мелани и музыкально одаренным сыном-подростком Троем. Правда, во времена колледжа такая жизнь была далеко не пределом его мечтаний. Путешествуя с сыном по бостонским окрестностям, где протекали его студенческие годы, Брэд не может отделаться от мысли, что все его успехи, – ничто в сравнении с тем, чего достигли его сокурсники: крупная голливудская фигура, предприниматель, писатель-политолог и глава хедж-фонда.
Продолжительность:101 мин
Сценарий:Майк Уайт
В ролях:Бен Стиллер, Остин Абрамс, Дженна Фишер, Майкл Шин, Джемейн Клемент, Люк Уилсон, Shazi Raja, Luisa Lee, Майк Уайт, Хавьер Гробет
Музыка:Марк Мазерсбо
В ролях:Бен Стиллер, Остин Абрамс, Дженна Фишер, Майкл Шин, Джемейн Клемент, Люк Уилсон, Shazi Raja, Luisa Lee, Майк Уайт, Хавьер Гробет
Музыка:Марк Мазерсбо
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:14 сентября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:14 сентября 2017
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