Стань легендой! Бигфут Младший

Режиссер: Джереми Дегрусон, Бен Стассен

Возраст: Детям.

Жанры: Анимация, Комедия.

Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса – бигфутов. Теперь ему открыты такие способности как суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Боб Барлен, Кэллан Брункер

В ролях: Кристофер Л. Парсон, Кэллан Брункер, Джои Камен, Джо Томас, Боб Барлен, Синда Адамс, David Epstein

