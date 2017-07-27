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Стань легендой! Бигфут Младший

Режиссер:Джереми Дегрусон, Бен Стассен
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация, Комедия.

Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса – бигфутов. Теперь ему открыты такие способности как суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Боб Барлен, Кэллан Брункер
В ролях:Кристофер Л. Парсон, Кэллан Брункер, Джои Камен, Джо Томас, Боб Барлен, Синда Адамс, David Epstein
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:6+
Дата релиза:27 июля 2017
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Северное сияниеДетский зал
c 27 по 28 июля
10:30 (300 в 3D)
13:40 (300 в 3D)
16:55 (300)
18:40 (350 в 3D)
c 29 по 30 июля
10:30 (300 в 3D)
13:40 (350 в 3D)
16:55 (350)
18:40 (350 в 3D)
c 31 июля по 2 августа
10:30 (200 в 3D)
13:40 (200 в 3D)
16:55 (200)
18:40 (250 в 3D)
Северное сияниеСиний зал
c 27 по 30 июля
12:50 (300)
18:10 (350)
c 31 июля по 2 августа
12:50 (150)
18:10 (250)
АврораОсновной зал
c 27 по 30 июля
10:40 (200 в 3D)
13:50 (200 в 3D)
c 31 июля по 2 августа
10:40 (150 в 3D)
13:50 (150 в 3D)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 27 по 28 июля
11:45 (149)
13:50 (149)
15:55 (199)
29 июля
11:45 (249)
13:50 (249)
15:55 (299)
30 июля
11:05 (249)
13:00 (249)
31 июля
11:45 (149)
13:50 (149)
15:55 (199)
1 августа
11:05 (149)
13:10 (149)
15:15 (199)
2 августа
11:45 (149)
13:50 (149)
15:55 (199)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 27 по 28 июля
11:20 (400 р.)
13:15 (800 р.)
c 29 по 30 июля
11:20 (600 р.)
13:15 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 27 по 28 июля
10:30 (150 р. в 3D)
12:25 (150 р. в 3D)
14:20 (150 р. в 3D)
16:15 (150 р. в 3D)
c 29 по 30 июля
10:30 (250 р. в 3D)
12:25 (250 р. в 3D)
14:20 (300 р. в 3D)
16:15 (300 р. в 3D)

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