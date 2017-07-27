Стань легендой! Бигфут Младший
Режиссер:Джереми Дегрусон, Бен Стассен
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация, Комедия.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация, Комедия.
Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса – бигфутов. Теперь ему открыты такие способности как суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Боб Барлен, Кэллан Брункер
В ролях:Кристофер Л. Парсон, Кэллан Брункер, Джои Камен, Джо Томас, Боб Барлен, Синда Адамс, David Epstein
В ролях:Кристофер Л. Парсон, Кэллан Брункер, Джои Камен, Джо Томас, Боб Барлен, Синда Адамс, David Epstein
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:6+
Дата релиза:27 июля 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:27 июля 2017
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