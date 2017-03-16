Сплит

Режиссер: М. Найт Шьямалан

Жанры: Триллер, Ужасы.

Люди, в чьей психике уживаются сразу несколько личностей, до сих пор как следует не изучены наукой. Однако известно, что некоторые из них способны влиять на человеческую физиологию в зависимости от доминирующего в данный момент «Я». Именно это происходит с Кевином, который может идентифицировать себя с 23 разными людьми. Однако доктору Флетчеру, наблюдающей Кевина, неизвестно о еще одном существе, живущем в теле ее пациента. После того, как он похищает Кейси и двух ее подруг, Зверь начинает вырываться наружу...

Продолжительность: 117 мин

Сценарий: М. Найт Шьямалан

В ролях: Джеймс МакЭвой, Аня Тейлор-Джой, Бетти Бакли, Хейли Лу Ричардсон, Джессика Сула, Иззи Коффи, Брэд Уильям Хенке, Себастьян Арселус, Нил Хафф, Уки Вашингтон

Музыка: Уэст Дилан Тордсон