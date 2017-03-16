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Сплит

Режиссер:М. Найт Шьямалан
Жанры: Триллер, Ужасы.

Люди, в чьей психике уживаются сразу несколько личностей, до сих пор как следует не изучены наукой. Однако известно, что некоторые из них способны влиять на человеческую физиологию в зависимости от доминирующего в данный момент «Я». Именно это происходит с Кевином, который может идентифицировать себя с 23 разными людьми. Однако доктору Флетчеру, наблюдающей Кевина, неизвестно о еще одном существе, живущем в теле ее пациента. После того, как он похищает Кейси и двух ее подруг, Зверь начинает вырываться наружу...

Продолжительность:117 мин
Сценарий:М. Найт Шьямалан
В ролях:Джеймс МакЭвой, Аня Тейлор-Джой, Бетти Бакли, Хейли Лу Ричардсон, Джессика Сула, Иззи Коффи, Брэд Уильям Хенке, Себастьян Арселус, Нил Хафф, Уки Вашингтон
Музыка:Уэст Дилан Тордсон
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:16 марта 2017
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 16 по 17 марта
20:00 (199)
18 марта
20:00 (299)
19 марта
19:25 (299)
20 марта
20:00 (199)
21 марта
20:10 (199)
22 марта
20:00 (199)
Северное сияниеБордовый зал
c 16 по 17 марта
16:15 (300)
c 18 по 19 марта
16:15 (390)
c 20 по 22 марта
16:15 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 16 по 17 марта
10:40 (300)
12:50 (300)
15:00 (300)
17:15 (390)
19:25 (390)
21:40 (390)
23:55 (300)
c 18 по 19 марта
10:40 (300)
12:50 (300)
15:00 (390)
17:15 (390)
19:25 (390)
21:40 (390)
23:55 (300)
c 20 по 22 марта
10:40 (200)
12:50 (200)
15:00 (200)
17:15 (250)
19:25 (250)
21:40 (250)
23:55 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 16 по 17 марта
16:15 (199)
c 18 по 19 марта
16:15 (299)
20 марта
16:15 (199)
21 марта
14:10 (149)
22 марта
16:15 (199)
Мираж СинемаКинозал №3
c 16 по 19 марта
23:10 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 16 по 19 марта
20:00 (1000 р.)
22:20 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 16 по 19 марта
16:50 (300 р.)
21:30 (300 р.)
ОдиссеяЭлизиум-холл
c 16 по 17 марта
16:20 (250 р.)
20:40 (250 р.)
22:50 (250 р.)
c 18 по 19 марта
16:20 (250 р.)
20:40 (300 р.)
22:50 (250 р.)
c 20 по 22 марта
16:20 (200 р.)
20:40 (200 р.)
22:50 (200 р.)

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