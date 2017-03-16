Сплит
Режиссер:М. Найт Шьямалан
Жанры: Триллер, Ужасы.
Жанры: Триллер, Ужасы.
Люди, в чьей психике уживаются сразу несколько личностей, до сих пор как следует не изучены наукой. Однако известно, что некоторые из них способны влиять на человеческую физиологию в зависимости от доминирующего в данный момент «Я». Именно это происходит с Кевином, который может идентифицировать себя с 23 разными людьми. Однако доктору Флетчеру, наблюдающей Кевина, неизвестно о еще одном существе, живущем в теле ее пациента. После того, как он похищает Кейси и двух ее подруг, Зверь начинает вырываться наружу...
Продолжительность:117 мин
Сценарий:М. Найт Шьямалан
В ролях:Джеймс МакЭвой, Аня Тейлор-Джой, Бетти Бакли, Хейли Лу Ричардсон, Джессика Сула, Иззи Коффи, Брэд Уильям Хенке, Себастьян Арселус, Нил Хафф, Уки Вашингтон
Музыка:Уэст Дилан Тордсон
В ролях:Джеймс МакЭвой, Аня Тейлор-Джой, Бетти Бакли, Хейли Лу Ричардсон, Джессика Сула, Иззи Коффи, Брэд Уильям Хенке, Себастьян Арселус, Нил Хафф, Уки Вашингтон
Музыка:Уэст Дилан Тордсон
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:16 марта 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:16 марта 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!