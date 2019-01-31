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Спасти Ленинград

Режиссер:Алексей Козлов
Жанры: Драма, Военный.

Сентябрь 1941 года. Юные влюбленные Костя и Настя волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, на месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолеты.

Сценарий:Алексей Козлов
В ролях:Мария Мельникова, Андрей Миронов-Удалов, Гела Месхи, Анастасия Мельникова, Сергей Жарков, Иван Лырчиков, Валерий Дегтярь, Михаил Морозов, Николай Горшков, Евгения Любимова
Музыка:Юрий Потеенко
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:31 января 2019
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