Спасти Ленинград
Режиссер:Алексей Козлов
Жанры: Драма, Военный.
Жанры: Драма, Военный.
Сентябрь 1941 года. Юные влюбленные Костя и Настя волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, на месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолеты.
Сценарий:Алексей Козлов
В ролях:Мария Мельникова, Андрей Миронов-Удалов, Гела Месхи, Анастасия Мельникова, Сергей Жарков, Иван Лырчиков, Валерий Дегтярь, Михаил Морозов, Николай Горшков, Евгения Любимова
Музыка:Юрий Потеенко
В ролях:Мария Мельникова, Андрей Миронов-Удалов, Гела Месхи, Анастасия Мельникова, Сергей Жарков, Иван Лырчиков, Валерий Дегтярь, Михаил Морозов, Николай Горшков, Евгения Любимова
Музыка:Юрий Потеенко
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:31 января 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:31 января 2019
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