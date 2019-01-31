Спасти Ленинград

Режиссер: Алексей Козлов

Жанры: Драма, Военный.

Сентябрь 1941 года. Юные влюбленные Костя и Настя волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, на месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолеты.

Сценарий: Алексей Козлов

В ролях: Мария Мельникова, Андрей Миронов-Удалов, Гела Месхи, Анастасия Мельникова, Сергей Жарков, Иван Лырчиков, Валерий Дегтярь, Михаил Морозов, Николай Горшков, Евгения Любимова

Музыка: Юрий Потеенко