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Союз Спасения

Режиссер:Андрей Кравчук
Жанры: Драма, История, Биография.

Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь всё кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят – здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву всё – положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну.

Продолжительность:134 мин
Сценарий:Никита Высоцкий, Олег Маловичко
В ролях:Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Сергей Перегудов, Виталий Кищенко, Иван Колесников
Музыка:Дмитрий Емельянов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:27 декабря 2019
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Мираж СинемаКинозал №2
c 26 по 27 декабря
10:20 (300 р.)
13:00 (450 р.)
15:40 (700 р.)
18:20 (700 р.)
21:00 (700 р.)
23:40 (500 р.)
c 28 по 29 декабря
10:20 (450 р.)
13:00 (700 р.)
15:40 (700 р.)
18:20 (700 р.)
21:00 (700 р.)
23:40 (500 р.)
30 декабря
13:15 (450 р.)
15:55 (450 р.)
18:35 (600 р.)
21:15 (600 р.)
23:55 (400 р.)
31 декабря
10:20 (300 р.)
13:00 (450 р.)
15:40 (450 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 26 по 27 декабря
14:00 (800 р.)
16:40 (800 р.)
19:20 (1000 р.)
22:00 (1000 р.)
c 28 по 29 декабря
11:20 (600 р.)
14:00 (800 р.)
16:40 (800 р.)
19:20 (1000 р.)
22:00 (1000 р.)
30 декабря
14:10 (600 р.)
16:50 (600 р.)
19:35 (800 р.)
22:15 (800 р.)
31 декабря
14:00 (600 р.)
16:40 (600 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 26 по 29 декабря
22:50 (300 р.)
30 декабря
22:50 (250 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 26 по 29 декабря
17:15 (390)
c 30 по 31 декабря
17:15 (250)
1 января 2020
14:22 (300)
19:20 (300)
00:15 (250)
Северное сияниеПремьер зал
27 декабря
12:55 (350)
15:30 (350)
20:30 (390)
c 28 по 29 декабря
12:55 (350)
15:30 (390)
20:30 (390)
30 декабря
12:55 (300)
15:30 (300)
20:30 (350)
31 декабря
10:15 (200)
15:20 (350)
1 января 2020
11:30 (200)
16:35 (300)
21:45 (350)
c 2 по 8 января 2020
12:55 (300)
20:55 (350)
Северное сияниеБордовый зал
c 27 по 29 декабря
23:00 (300)
30 декабря
23:00 (200)
c 2 по 8 января 2020
11:00 (200)
13:35 (300)
18:25 (300)
23:20 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
27 декабря
13:25 (300)
16:00 (300)
18:40 (390)
21:20 (390)
23:59 (300)
c 28 по 29 декабря
10:50 (300)
13:25 (390)
16:00 (390)
18:40 (390)
21:20 (390)
23:59 (300)
30 декабря
10:50 (200)
13:25 (200)
16:00 (200)
18:40 (250)
21:20 (250)
23:59 (200)
31 декабря
11:30 (200)
14:05 (200)
16:40 (200)
1 января 2020
12:30 (200)
15:10 (300)
17:50 (300)
20:30 (300)
c 2 по 8 января 2020
10:25 (200)
15:35 (300)
АврораОсновной зал
c 27 по 29 декабря
18:30 (250)
23:25 (200)
30 декабря
18:30 (200)
23:25 (150)
31 декабря
15:00 (150)
1 января 2020
16:30 (200)
23:55 (200)
c 2 по 8 января 2020
20:15 (200)
МурманскБольшой зал
27 декабря
15:30 (300)
20:25 (350)
28 декабря
15:25 (350)
20:20 (350)
29 декабря
13:35 (350)
20:20 (350)
30 декабря
13:35 (200)
20:20 (250)
31 декабря
13:30 (200)
1 января 2020
12:45 (200)
22:05 (250)
c 2 по 8 января 2020
16:05 (300)
23:45 (150)
Северное сияниеЗеленый зал
27 декабря
14:30 (300)
19:25 (350)
22:05 (300)
c 28 по 29 декабря
14:30 (350)
19:25 (350)
22:05 (300)
30 декабря
14:30 (200)
19:25 (250)
22:05 (200)
1 января 2020
13:20 (300)
22:50 (250)
Северное сияниеСиний зал
c 2 по 8 января 2020
16:30 (300)
23:59 (250)

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