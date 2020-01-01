Союз Спасения

Режиссер: Андрей Кравчук

Жанры: Драма, История, Биография.

Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь всё кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят – здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву всё – положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну.

Продолжительность: 134 мин

Сценарий: Никита Высоцкий, Олег Маловичко

В ролях: Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Сергей Перегудов, Виталий Кищенко, Иван Колесников

Музыка: Дмитрий Емельянов