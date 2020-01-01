Союз Спасения
Режиссер:Андрей Кравчук
Жанры: Драма, История, Биография.
Жанры: Драма, История, Биография.
Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь всё кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят – здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву всё – положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну.
Продолжительность:134 мин
Сценарий:Никита Высоцкий, Олег Маловичко
В ролях:Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Сергей Перегудов, Виталий Кищенко, Иван Колесников
Музыка:Дмитрий Емельянов
В ролях:Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Сергей Перегудов, Виталий Кищенко, Иван Колесников
Музыка:Дмитрий Емельянов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:27 декабря 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:27 декабря 2019
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