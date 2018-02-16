SOS Матросу
Режиссер:Дэнни Дрисдейл
Жанры: Документальный, Музыкальный.
Жанры: Документальный, Музыкальный.
Все начинается в порту Владивостока. Музыкант Илья, решивший, что его группе тесен родной город, мечтает о международном признании, особенно – о премии «Грэмми». Его жизнь меняет случайная встреча с капитаном парусного судна, который предлагает музыканту место на борту. Вскоре Илья и его товарищи по группе Олег, Юрий и Евгений оказываются в настоящем кругосветном путешествии. Маршрут прост: «побывать в тех местах, где любят рок-н-ролл!».
Продолжительность:50 мин
В ролях:Илья Лагутенко, Юрий Ложечник, Олег Пунгин, Евгений «Сдвиг» Звиденный, Юрий Цалер, Григорий Романов
Производство:Россия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:16 февраля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:16 февраля 2018
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