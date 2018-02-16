SOS Матросу

Режиссер: Дэнни Дрисдейл

Жанры: Документальный, Музыкальный.

Все начинается в порту Владивостока. Музыкант Илья, решивший, что его группе тесен родной город, мечтает о международном признании, особенно – о премии «Грэмми». Его жизнь меняет случайная встреча с капитаном парусного судна, который предлагает музыканту место на борту. Вскоре Илья и его товарищи по группе Олег, Юрий и Евгений оказываются в настоящем кругосветном путешествии. Маршрут прост: «побывать в тех местах, где любят рок-н-ролл!».

Продолжительность: 50 мин

В ролях: Илья Лагутенко, Юрий Ложечник, Олег Пунгин, Евгений «Сдвиг» Звиденный, Юрий Цалер, Григорий Романов

