Соник в кино
Режиссер:Джефф Фаулер
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Отвязный ярко-синий ежик Соник вместе с новообретенным — человеческим — лучшим другом Томом Вачовски он знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Патрик Кейси, Джош Миллер, Юдзи Нака
В ролях:Джеймс Марсден, Бен Шварц, Наташа Ротуэлл, Тика Самптер, Нил МакДонаф, Адам Палли, Джим Керри, Лиэнн Лэпп, Дебс Ховард, Майкл Хоган
Музыка:Джанки Экс-Эл
В ролях:Джеймс Марсден, Бен Шварц, Наташа Ротуэлл, Тика Самптер, Нил МакДонаф, Адам Палли, Джим Керри, Лиэнн Лэпп, Дебс Ховард, Майкл Хоган
Музыка:Джанки Экс-Эл
Производство:США, Япония, Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:25 января 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:25 января 2020
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!