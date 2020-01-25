Соник в кино Режиссер: Джефф Фаулер

Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения. Отвязный ярко-синий ежик Соник вместе с новообретенным — человеческим — лучшим другом Томом Вачовски он знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства. Продолжительность: 99 мин Сценарий: Патрик Кейси, Джош Миллер, Юдзи Нака

В ролях: Джеймс Марсден, Бен Шварц, Наташа Ротуэлл, Тика Самптер, Нил МакДонаф, Адам Палли, Джим Керри, Лиэнн Лэпп, Дебс Ховард, Майкл Хоган

Музыка: Джанки Экс-Эл Производство: США, Япония, Канада

Ограничения: 6+

Дата релиза: 25 января 2020

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