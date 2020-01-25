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Соник в кино

Режиссер:Джефф Фаулер
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Отвязный ярко-синий ежик Соник вместе с новообретенным — человеческим — лучшим другом Томом Вачовски он знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Патрик Кейси, Джош Миллер, Юдзи Нака
В ролях:Джеймс Марсден, Бен Шварц, Наташа Ротуэлл, Тика Самптер, Нил МакДонаф, Адам Палли, Джим Керри, Лиэнн Лэпп, Дебс Ховард, Майкл Хоган
Музыка:Джанки Экс-Эл
Производство:США, Япония, Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:25 января 2020
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 14 по 16 февраля
13:20 (800 р.)
ГалактикаЗал 1
c 14 по 16 февраля
12:30 (от 250 Р)
c 17 по 19 февраля
12:30 (от 200 Р)
Мираж СинемаКинозал №3
c 15 по 16 февраля
10:30 (200 р.)
14:45 (300 р.)
19:00 (300 р.)
c 17 по 19 февраля
10:30 (150 р.)
14:45 (200 р.)
19:00 (250 р.)

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