Соната

Режиссер: Эндрю Десмонд

Жанры: Триллер.

Виртуозная скрипачка Роза наследует старое поместье отца – знаменитого композитора, который ушел из жизни при странных обстоятельствах. Ничего не зная о жизни отца-затворника, Роза берется за расшифровку последней написанной им сонаты и невольно запускает изощренный механизм, задуманный композитором задолго до ее рождения. Кажется, и дом, и его окрестности хранят такие тайны, что даже самое талантливое произведение их не искупит.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Эндрю Десмонд, Артур Морин

В ролях: Фрея Тингли, Рутгер Хауэр, Симон Абкарян, Джеймс Фолкнер, Мэтт Барбер, Катрин Шауб-Абкариан, Джеймс Кермак, Кристофер Брэнд

Музыка: Алексис Менго