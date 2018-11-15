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Соната

Режиссер:Эндрю Десмонд
Жанры: Триллер.

Виртуозная скрипачка Роза наследует старое поместье отца – знаменитого композитора, который ушел из жизни при странных обстоятельствах. Ничего не зная о жизни отца-затворника, Роза берется за расшифровку последней написанной им сонаты и невольно запускает изощренный механизм, задуманный композитором задолго до ее рождения. Кажется, и дом, и его окрестности хранят такие тайны, что даже самое талантливое произведение их не искупит.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Эндрю Десмонд, Артур Морин
В ролях:Фрея Тингли, Рутгер Хауэр, Симон Абкарян, Джеймс Фолкнер, Мэтт Барбер, Катрин Шауб-Абкариан, Джеймс Кермак, Кристофер Брэнд
Музыка:Алексис Менго
Производство:Россия, Великобритания, Латвия, Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:15 ноября 2018
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Северное сияниеЗеленый зал
c 15 по 16 ноября
13:25 (300)
17:40 (350)
22:00 (300)
c 17 по 18 ноября
13:25 (350)
17:40 (350)
22:00 (300)
c 19 по 21 ноября
13:25 (200)
17:40 (250)
22:00 (200)
Мираж СинемаКинозал №5
c 15 по 16 ноября
14:50 (200 р.)
22:00 (300 р.)
c 17 по 18 ноября
14:50 (300 р.)
22:00 (300 р.)

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