Солнцестояние
Режиссер:Ари Астер
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Детектив.
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Детектив.
День летнего солнцестояния – древний праздник, который во всех культурах окутан мистическим ореолом. В поселении, отрезанном от мира, раз в девяносто лет в этот день проводится уникальный обряд. Именно туда отправляется группа молодых антропологов. Однако вскоре после прибытия там начинает происходить нечто необъяснимое, и под светом солнца исследователям открывается настоящая тьма…
Продолжительность:147 мин
Сценарий:Ари Астер
В ролях:Флоренс Пью, Джек Рейнор, Вильхельм Бломгрен, Уильям Джексон Харпер, Уилл Поултер, Эллора Торчия, Арчи Мадекве, Хенрик Норлен, Гуннель Фред, Изабель Грилл
Музыка:The Haxan Cloak
В ролях:Флоренс Пью, Джек Рейнор, Вильхельм Бломгрен, Уильям Джексон Харпер, Уилл Поултер, Эллора Торчия, Арчи Мадекве, Хенрик Норлен, Гуннель Фред, Изабель Грилл
Музыка:The Haxan Cloak
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 июля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:18 июля 2019
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