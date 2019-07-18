Солнцестояние

Режиссер: Ари Астер

Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Детектив.

День летнего солнцестояния – древний праздник, который во всех культурах окутан мистическим ореолом. В поселении, отрезанном от мира, раз в девяносто лет в этот день проводится уникальный обряд. Именно туда отправляется группа молодых антропологов. Однако вскоре после прибытия там начинает происходить нечто необъяснимое, и под светом солнца исследователям открывается настоящая тьма…

Продолжительность: 147 мин

Сценарий: Ари Астер

В ролях: Флоренс Пью, Джек Рейнор, Вильхельм Бломгрен, Уильям Джексон Харпер, Уилл Поултер, Эллора Торчия, Арчи Мадекве, Хенрик Норлен, Гуннель Фред, Изабель Грилл

Музыка: The Haxan Cloak