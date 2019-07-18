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Солнцестояние

Режиссер:Ари Астер
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Детектив.

День летнего солнцестояния – древний праздник, который во всех культурах окутан мистическим ореолом. В поселении, отрезанном от мира, раз в девяносто лет в этот день проводится уникальный обряд. Именно туда отправляется группа молодых антропологов. Однако вскоре после прибытия там начинает происходить нечто необъяснимое, и под светом солнца исследователям открывается настоящая тьма…

Продолжительность:147 мин
Сценарий:Ари Астер
В ролях:Флоренс Пью, Джек Рейнор, Вильхельм Бломгрен, Уильям Джексон Харпер, Уилл Поултер, Эллора Торчия, Арчи Мадекве, Хенрик Норлен, Гуннель Фред, Изабель Грилл
Музыка:The Haxan Cloak
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 июля 2019
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Северное сияниеКрасный зал
c 18 по 19 июля
11:20 (300)
16:00 (300)
20:35 (390)
c 20 по 21 июля
11:20 (300)
16:00 (390)
20:35 (390)
c 22 по 24 июля
11:20 (200)
16:00 (200)
20:35 (250)
Мираж СинемаКинозал №4
c 18 по 21 июля
17:45 (300 р.)
22:45 (300 р.)

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