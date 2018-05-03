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Собибор

Режиссер:Константин Хабенский
Жанры: Военный, Драма.

История сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года заключённые лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание – единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Александр Адабашьян, Андрей Назаров, Анна Чернакова
В ролях:Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Сергей Годин, Роман Агеев, Гела Месхи, Михалина Ольшанска, Мария Кожевникова, Вольфганг Черны
Музыка:Кузьма Бодров
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:03 мая 2018
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Северное сияниеКрасный зал
c 3 по 6 мая
11:20 (300)
19:15 (390)
21:35 (390)
c 7 по 8 мая
11:20 (200)
19:15 (250)
21:35 (250)
Северное сияниеБордовый зал
c 3 по 4 мая
14:45 (300)
c 5 по 6 мая
14:45 (390)
c 7 по 8 мая
14:45 (200)
9 мая
14:45 (300)
19:05 (300)
21:25 (250)
МурманскБольшой зал
c 3 по 6 мая
19:25 (350)
c 7 по 8 мая
19:25 (250)
9 мая
11:40 (300)
16:50 (300)
19:20 (300)
Северное сияниеСиний зал
c 3 по 6 мая
23:05 (300)
c 7 по 8 мая
23:05 (200)
АврораОсновной зал
c 3 по 6 мая
13:35 (200)
18:55 (250)
c 7 по 8 мая
13:35 (150)
18:55 (200)
9 мая
10:45 (200)
15:00 (200)
19:15 (250)
21:45 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
c 3 по 6 мая
17:10 (390)
c 7 по 8 мая
17:10 (250)
9 мая
11:30 (200)
13:50 (300)
16:10 (300)
18:30 (300)
20:50 (300)
23:10 (250)
Северное сияниеПремьер зал
c 3 по 4 мая
13:10 (350)
18:15 (390)
c 5 по 6 мая
13:10 (390)
18:15 (390)
c 7 по 8 мая
13:10 (300)
18:15 (350)
9 мая
10:20 (200)
12:40 (300)
15:00 (300)
17:25 (350)
19:50 (350)
22:10 (300)

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