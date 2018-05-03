Собибор Режиссер: Константин Хабенский

Жанры: Военный, Драма. История сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года заключённые лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание – единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти. Продолжительность: 110 мин Сценарий: Александр Адабашьян, Андрей Назаров, Анна Чернакова

В ролях: Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Сергей Годин, Роман Агеев, Гела Месхи, Михалина Ольшанска, Мария Кожевникова, Вольфганг Черны

Музыка: Кузьма Бодров Производство: Россия

Ограничения: 12+

Дата релиза: 03 мая 2018

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