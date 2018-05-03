Собибор
Режиссер:Константин Хабенский
Жанры: Военный, Драма.
Жанры: Военный, Драма.
История сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года заключённые лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание – единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Александр Адабашьян, Андрей Назаров, Анна Чернакова
В ролях:Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Сергей Годин, Роман Агеев, Гела Месхи, Михалина Ольшанска, Мария Кожевникова, Вольфганг Черны
Музыка:Кузьма Бодров
В ролях:Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Сергей Годин, Роман Агеев, Гела Месхи, Михалина Ольшанска, Мария Кожевникова, Вольфганг Черны
Музыка:Кузьма Бодров
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:03 мая 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:03 мая 2018
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