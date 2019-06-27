Собачья жизнь 2
Режиссер:Гейл Манкусо
Жанры: Фэнтези, Драма, Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Драма, Комедия, Приключения, Семейный.
Старый пес Бадди прожил несколько жизней, прежде чем воссоединиться со своим первым хозяином. Но на этом цепь его перерождений не оборвалась. Он возвращается в теле щенка, получает кличку Молли и выполняет новую миссию – принести счастье проблемной девочке-подростку СиДжей.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:В. Брюс Камерон, Майя Форбс, Катрин Мишон
В ролях:Джош Гад, Деннис Куэйд, Кэтрин Прескотт, Марг Хельгенбергер, Бетти Гилпин, Генри Лау, Эбби Райдер Фортсон, Йен Чен, Emma Volk, Джонни Галэки
Музыка:Марк Айшем
В ролях:Джош Гад, Деннис Куэйд, Кэтрин Прескотт, Марг Хельгенбергер, Бетти Гилпин, Генри Лау, Эбби Райдер Фортсон, Йен Чен, Emma Volk, Джонни Галэки
Музыка:Марк Айшем
Производство:Китай, Индия, Гонконг, США
Ограничения:6+
Дата релиза:27 июня 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:27 июня 2019
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