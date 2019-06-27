Собачья жизнь 2

Режиссер: Гейл Манкусо

Жанры: Фэнтези, Драма, Комедия, Приключения, Семейный.

Старый пес Бадди прожил несколько жизней, прежде чем воссоединиться со своим первым хозяином. Но на этом цепь его перерождений не оборвалась. Он возвращается в теле щенка, получает кличку Молли и выполняет новую миссию – принести счастье проблемной девочке-подростку СиДжей.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: В. Брюс Камерон, Майя Форбс, Катрин Мишон

В ролях: Джош Гад, Деннис Куэйд, Кэтрин Прескотт, Марг Хельгенбергер, Бетти Гилпин, Генри Лау, Эбби Райдер Фортсон, Йен Чен, Emma Volk, Джонни Галэки

Музыка: Марк Айшем