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Собачья жизнь 2

Режиссер:Гейл Манкусо
Жанры: Фэнтези, Драма, Комедия, Приключения, Семейный.

Старый пес Бадди прожил несколько жизней, прежде чем воссоединиться со своим первым хозяином. Но на этом цепь его перерождений не оборвалась. Он возвращается в теле щенка, получает кличку Молли и выполняет новую миссию – принести счастье проблемной девочке-подростку СиДжей.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:В. Брюс Камерон, Майя Форбс, Катрин Мишон
В ролях:Джош Гад, Деннис Куэйд, Кэтрин Прескотт, Марг Хельгенбергер, Бетти Гилпин, Генри Лау, Эбби Райдер Фортсон, Йен Чен, Emma Volk, Джонни Галэки
Музыка:Марк Айшем
Производство:Китай, Индия, Гонконг, США
Ограничения:6+
Дата релиза:27 июня 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 27 по 30 июня
19:35 (350)
c 1 по 3 июля
19:35 (250)
АврораОсновной зал
27 июня
19:45 (250)
c 28 по 30 июня
15:15 (200)
19:45 (250)
c 1 по 3 июля
15:15 (150)
19:45 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 27 по 30 июня
21:20 (1000 р.)
Северное сияниеКрасный зал
27 июня
28 июня
10:40 (300)
12:50 (300)
15:00 (300)
17:10 (390)
c 29 по 30 июня
10:40 (300)
12:50 (300)
15:00 (390)
17:10 (390)
c 1 по 3 июля
10:40 (200)
12:50 (200)
15:00 (200)
17:10 (250)
Мираж СинемаКинозал №1
c 27 по 28 июня
10:30 (150 р.)
12:40 (150 р.)
14:50 (200 р.)
17:00 (300 р.)
19:10 (300 р.)
c 29 по 30 июня
10:30 (200 р.)
12:40 (200 р.)
14:50 (300 р.)
17:00 (300 р.)
19:10 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 27 по 30 июня
16:00 (800 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
c 4 по 5 июля
10:35 (200)
14:40 (200)
c 6 по 7 июля
10:35 (200)
14:40 (300)
c 8 по 9 июля
10:35 (200)
14:40 (200)
10 июля
10:40 (200)
14:45 (200)

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