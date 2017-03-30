Собачья жизнь

Режиссер: Лассе Халльстрём

Жанры: Фэнтези, Драма, Комедия, Приключения, Семейный.

Бейли - добродушный пес, преданный своему хозяину, мальчику по имени Итан. Всю жизнь он посвятил тому, чтобы каждый свой день проводить вместе с Итаном, сопровождая его на пути взросления. Но время неумолимо, и когда наступает час прощания, Бейли обнаруживает, что переродился в нового щенка. Теперь его миссия - служить порядку и помогать полиции ловить преступников. Каждая собачья жизнь проходит в окружении новых людей, но вопросы, которые животное задает себе, остаются прежними - в чем смысл существования? И почему еда намного вкуснее в мусорном баке? Как бы там ни было, самое важное для лучшего друга человека - это любовь, которую он дарит хозяевам и которой учит их самих.

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: В. Брюс Камерон, Катрин Мишон, Одри Уэллс

В ролях: Джош Гад, Деннис Куэйд, Пегги Липтон, Кей Джей Апа, Джульет Райлэнс, Люк Кирби, Габриель Роз, Майкл Бофшевер, Бритт Робертсон

Музыка: Рэйчел Портман