Собачий рай
Режиссер:Анна Чернакова
Жанры: Семейный.
Жанры: Семейный.
Действие фильма происходит в Москве в 1953 году в доме, что стоит на проезде Серова. Там живет 12-летняя девочка Таня, которая в этом году не уехала в летний лагерь. И в этот дом возвращается из дальней магаданской ссылки семья мальчика Мити. Он рассказывает Тане, что там, откуда приехала его семья, осталась любимая собака по кличке Гектор. Таня и Митя делают все, чтобы вернуть Гектора в Москву, а в ходе поисков всех возможных вариантов, узнают тайны семьи Митьки.
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Александр Адабашьян
В ролях:Анна Корнева, Александр Кудрявцев, Марина Игнатова, Игорь Гордин, Александр Адабашьян, Наталья Ткаченко, Нина Семенова, Анастасия Фурса, Глафира Тарханова, Наталья Акимова
Музыка:Гэвин Брайарс
В ролях:Анна Корнева, Александр Кудрявцев, Марина Игнатова, Игорь Гордин, Александр Адабашьян, Наталья Ткаченко, Нина Семенова, Анастасия Фурса, Глафира Тарханова, Наталья Акимова
Музыка:Гэвин Брайарс
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:19 июня 2014
Ограничения:12+
Дата релиза:19 июня 2014
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