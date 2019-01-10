Снежные гонки
Режиссер:Бенуа Годбут, Жан-Франсуа Пуле, Франсуа Бриссон
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.
В маленькой живописной деревушке на заснеженных горных склонах Канады детвора устраивает настоящее спортивное состязание – гонки! Каждый участник подходит к делу со всей ответственностью и сам мастерит себе санки. Но, как и в любом другом виде спорта, в снежных гонках не обходится без обмана, ведь победить хочет каждый!
Продолжительность:82 мин
Сценарий:Клод Ландри, Максим Ландри, Пол Рисачер
В ролях:Соня Болл, Люсинда Дэвис, Тод Феннел, Ноэль Фишер, Доун Форд, Анджела Галуппо, Холли Дж. Франкель, Elizabeth Macrae, Сатине Скарлет Монтас, Дон Шеперд
Музыка:Dumas, Мартин Рой
В ролях:Соня Болл, Люсинда Дэвис, Тод Феннел, Ноэль Фишер, Доун Форд, Анджела Галуппо, Холли Дж. Франкель, Elizabeth Macrae, Сатине Скарлет Монтас, Дон Шеперд
Музыка:Dumas, Мартин Рой
Производство:Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:10 января 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:10 января 2019
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