Снежные гонки

Режиссер: Бенуа Годбут, Жан-Франсуа Пуле, Франсуа Бриссон

Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.

В маленькой живописной деревушке на заснеженных горных склонах Канады детвора устраивает настоящее спортивное состязание – гонки! Каждый участник подходит к делу со всей ответственностью и сам мастерит себе санки. Но, как и в любом другом виде спорта, в снежных гонках не обходится без обмана, ведь победить хочет каждый!

Продолжительность: 82 мин

Сценарий: Клод Ландри, Максим Ландри, Пол Рисачер

В ролях: Соня Болл, Люсинда Дэвис, Тод Феннел, Ноэль Фишер, Доун Форд, Анджела Галуппо, Холли Дж. Франкель, Elizabeth Macrae, Сатине Скарлет Монтас, Дон Шеперд

Музыка: Dumas, Мартин Рой