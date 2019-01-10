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Снежные гонки

Режиссер:Бенуа Годбут, Жан-Франсуа Пуле, Франсуа Бриссон
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.

В маленькой живописной деревушке на заснеженных горных склонах Канады детвора устраивает настоящее спортивное состязание – гонки! Каждый участник подходит к делу со всей ответственностью и сам мастерит себе санки. Но, как и в любом другом виде спорта, в снежных гонках не обходится без обмана, ведь победить хочет каждый!

Продолжительность:82 мин
Сценарий:Клод Ландри, Максим Ландри, Пол Рисачер
В ролях:Соня Болл, Люсинда Дэвис, Тод Феннел, Ноэль Фишер, Доун Форд, Анджела Галуппо, Холли Дж. Франкель, Elizabeth Macrae, Сатине Скарлет Монтас, Дон Шеперд
Музыка:Dumas, Мартин Рой
Производство:Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:10 января 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 10 по 11 января
11:00 (150 р.)
14:45 (200 р.)
c 12 по 13 января
11:00 (200 р.)
14:45 (300 р.)
Северное сияниеДетский зал
11 января
11:25 (300)
13:10 (300)
16:50 (300)
c 12 по 13 января
11:25 (300)
13:10 (350)
16:50 (350)
c 14 по 16 января
11:25 (200)
13:10 (200)
16:50 (200)
Северное сияниеСиний зал
c 17 по 18 января
13:10 (200)
c 19 по 20 января
13:10 (300)
c 21 по 23 января
13:10 (150)

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