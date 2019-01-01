Снежная Королева: Зазеркалье

Режиссер: Алексей Цицилин, Роберт Ленс

Жанры: Анимация, Семейный.

Могущественный король Харальд чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства – все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда. Ведь ее главная сила не в волшебстве, а вере в добро и дружбу. В новом приключении на помощь Герде придут тролли, пираты и даже сама Снежная Королева.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Алексей Замыслов, Алексей Цицилин, Владимир Николаев

В ролях: Лина Иванова, Владимир Зайцев, Ольга Зубкова, Никита Прозоровский, Всеволод Кузнецов, Ляйсан Утяшева, Ирина Безрукова, Надежда Ангарская

