Снежная Королева: Зазеркалье
Режиссер:Алексей Цицилин, Роберт Ленс
Жанры: Анимация, Семейный.
Жанры: Анимация, Семейный.
Могущественный король Харальд чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства – все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда. Ведь ее главная сила не в волшебстве, а вере в добро и дружбу. В новом приключении на помощь Герде придут тролли, пираты и даже сама Снежная Королева.
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Алексей Замыслов, Алексей Цицилин, Владимир Николаев
В ролях:Лина Иванова, Владимир Зайцев, Ольга Зубкова, Никита Прозоровский, Всеволод Кузнецов, Ляйсан Утяшева, Ирина Безрукова, Надежда Ангарская
В ролях:Лина Иванова, Владимир Зайцев, Ольга Зубкова, Никита Прозоровский, Всеволод Кузнецов, Ляйсан Утяшева, Ирина Безрукова, Надежда Ангарская
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:01 января 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:01 января 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!