Снежная королева 3. Огонь и лед

Режиссер: Алексей Цицилин

Жанры: Анимация, Приключения, Комедия.

Возраст: Для всей семьи.

Отважная Герда, вновь отправляется навстречу приключениям. Одолев в прошлой серии Снежную Королеву, девочка так и не нашла своих родителей, схваченных Северным ветром. Отправившись на их спасение, Герде удается раздобыть всемогущий Камень Льда и Пламени. Однако вместо того, чтобы исполнять желания, ценный артефакт неожиданно превращается в неуправляемую стихию, способную разрушить все сказочное королевство. Герде придется проявить мужество и смекалку, чтобы восстановить мир и спокойствие, а также воссоединиться со своей семьей.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов

В ролях: Филипп Лебедев, Диомид Виноградов, Александр Груздев, Михаил Тихонов, Николай Быстров, Ольга Шорохова, Ольга Зубкова, Всеволод Кузнецов, Филл Савенков, Олег Новиков

Музыка: Фабрицио Манчинелли