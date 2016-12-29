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Снежная королева 3. Огонь и лед

Режиссер:Алексей Цицилин
Жанры: Анимация, Приключения, Комедия.
Возраст: Для всей семьи.

Отважная Герда, вновь отправляется навстречу приключениям. Одолев в прошлой серии Снежную Королеву, девочка так и не нашла своих родителей, схваченных Северным ветром. Отправившись на их спасение, Герде удается раздобыть всемогущий Камень Льда и Пламени. Однако вместо того, чтобы исполнять желания, ценный артефакт неожиданно превращается в неуправляемую стихию, способную разрушить все сказочное королевство. Герде придется проявить мужество и смекалку, чтобы восстановить мир и спокойствие, а также воссоединиться со своей семьей.

Продолжительность:89 мин
Сценарий:Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов
В ролях:Филипп Лебедев, Диомид Виноградов, Александр Груздев, Михаил Тихонов, Николай Быстров, Ольга Шорохова, Ольга Зубкова, Всеволод Кузнецов, Филл Савенков, Олег Новиков
Музыка:Фабрицио Манчинелли
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:29 декабря 2016
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 29 по 30 декабря
13:40 (300 в 3D)
15:30 (300 в 3D)
31 декабря
13:40 (390 в 3D)
15:30 (390 в 3D)
Северное сияниеКрасный зал
c 29 декабря по 4 января
18:05 (390)

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