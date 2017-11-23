Снеговик
Режиссер:Томас Альфредсон
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Детектив, Криминал.
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Детектив, Криминал.
Ведущий следователь Осло по имени Харри Холе расследует пропажу женщины, чей розовый шарф находят обмотанным вокруг снеговика – это послание серийный маньяк оставляет всякий раз, когда совершает убийство замужних матерей. Вместе с талантливой помощницей Катрин Братт полицейский прослеживает связь между нераскрытыми делами десятилетней давности и последним преступлением, чтобы успеть вычислить убийцу до следующего снегопада.
Продолжительность:119 мин
Сценарий:Питер Строхан, Хуссейн Амини, Сорен Свейструп, Ю Несбё
В ролях:Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Йонас Карлссон, Michael Yates, Ронан Вайберт, Дж.К. Симмонс, Вэл Килмер, Давид Денсик, Тоби Джонс
Музыка:Марко Белтрами
В ролях:Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Йонас Карлссон, Michael Yates, Ронан Вайберт, Дж.К. Симмонс, Вэл Килмер, Давид Денсик, Тоби Джонс
Музыка:Марко Белтрами
Производство:Великобритания, США, Швеция
Ограничения:18+
Дата релиза:23 ноября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:23 ноября 2017
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