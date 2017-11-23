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Снеговик

Режиссер:Томас Альфредсон
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Детектив, Криминал.

Ведущий следователь Осло по имени Харри Холе расследует пропажу женщины, чей розовый шарф находят обмотанным вокруг снеговика – это послание серийный маньяк оставляет всякий раз, когда совершает убийство замужних матерей. Вместе с талантливой помощницей Катрин Братт полицейский прослеживает связь между нераскрытыми делами десятилетней давности и последним преступлением, чтобы успеть вычислить убийцу до следующего снегопада.

Продолжительность:119 мин
Сценарий:Питер Строхан, Хуссейн Амини, Сорен Свейструп, Ю Несбё
В ролях:Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Йонас Карлссон, Michael Yates, Ронан Вайберт, Дж.К. Симмонс, Вэл Килмер, Давид Денсик, Тоби Джонс
Музыка:Марко Белтрами
Производство:Великобритания, США, Швеция
Ограничения:18+
Дата релиза:23 ноября 2017
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Северное сияниеПремьер зал
c 23 по 24 ноября
10:20 (300)
14:35 (350)
18:55 (390)
c 25 по 26 ноября
10:20 (300)
14:35 (390)
18:55 (390)
27 ноября
10:20 (200)
14:35 (300)
18:55 (350)
28 ноября
10:20 (200)
14:35 (300)
29 ноября
10:20 (200)
14:35 (300)
18:55 (350)
Северное сияниеСиний зал
c 23 по 26 ноября
23:40 (300)
c 27 по 29 ноября
23:40 (200)
МурманскБольшой зал
23 ноября
15:50 (300)
24 ноября
20:00 (350)
25 ноября
13:30 (350)
26 ноября
20:00 (350)
c 27 по 29 ноября
20:00 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 23 по 26 ноября
19:35 (390)
c 27 по 29 ноября
19:35 (250)
Северное сияниеБордовый зал
c 23 по 24 ноября
11:20 (300)
15:50 (300)
c 25 по 26 ноября
11:20 (300)
15:50 (390)
c 27 по 29 ноября
11:20 (200)
15:50 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 23 по 26 ноября
18:15 (1000 р.)
23:00 (1000 р.)
c 27 по 28 ноября
18:15 (800 р.)
23:00 (800 р.)
29 ноября
18:15 (800 р.)
23:00 (800 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 23 по 26 ноября
20:55 (390)
23:10 (300)
c 27 по 29 ноября
20:55 (250)
23:10 (200)
Мираж СинемаКинозал №4
c 23 по 24 ноября
12:00 (150 р.)
16:45 (300 р.)
19:10 (300 р.)
21:30 (300 р.)
c 25 по 26 ноября
12:00 (200 р.)
16:45 (300 р.)
19:10 (300 р.)
21:30 (300 р.)
c 27 по 28 ноября
12:00 (150 р.)
16:45 (200 р.)
19:10 (250 р.)
21:30 (250 р.)
29 ноября
12:00 (150 р.)
16:45 (200 р.)
19:10 (250 р.)
21:30 (250 р.)

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