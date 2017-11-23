Снеговик

Режиссер: Томас Альфредсон

Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Детектив, Криминал.

Ведущий следователь Осло по имени Харри Холе расследует пропажу женщины, чей розовый шарф находят обмотанным вокруг снеговика – это послание серийный маньяк оставляет всякий раз, когда совершает убийство замужних матерей. Вместе с талантливой помощницей Катрин Братт полицейский прослеживает связь между нераскрытыми делами десятилетней давности и последним преступлением, чтобы успеть вычислить убийцу до следующего снегопада.

Продолжительность: 119 мин

Сценарий: Питер Строхан, Хуссейн Амини, Сорен Свейструп, Ю Несбё

В ролях: Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Йонас Карлссон, Michael Yates, Ронан Вайберт, Дж.К. Симмонс, Вэл Килмер, Давид Денсик, Тоби Джонс

Музыка: Марко Белтрами